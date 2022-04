Lehnstaat zu Altdorf bemängelt Bekleidungssitten

Altdorf Verrohung der Bekleidungssitten gibt Altdorfer Quartierverein zu reden Der Lehnstaat zu Altdorf, einer der ältesten Quartiervereine in der Zentralschweiz, traf sich zur 167. Lehngemeinde. 02.04.2022, 05.00 Uhr

Der geehrte Altlehnammann und Lehnrichter Ruedi Bomatter flankiert vom amtierenden Lehnammann Jost Ziegler (links) und dem Lehnstatthalter Karli Baumann. Bild: PD

Nach pandemiebedingter Zwangspause war es die erste Lehngemeinde seit drei Jahren, welche wieder im Plenum abgehalten werden konnte. Lehnammann Jost Zieger durfte 32 Bürgerinnen und Bürger zu diesem traditionellen Anlass im Staatslokal «Lehnhof» in Altdorf begrüssen. Die Beschlüsse der letzten beiden Lehngemeinden seien auf dem Korrespondenzweg gefasst worden, teilt der Lehnstaat mit. «Ich danke allen Lehnbürgerinnen und Lehnbürgern für aktive Teilnahme an den brieflichen Abstimmungen», sagte der Lehnammann in seinem Jahresrückblick. «Dank der zahlreichen brieflichen Rückmeldungen war der Lehnrat immer in der Lage, die anstehenden Geschäfte und Wahlen statutengemäss zu bewältigen.» Aufgrund der vielen abgesagten Anlässe fiel der Jahresrückblick des Ammans eher bescheiden aus. Einzig das Lehnbrätlen am Mississippi, die Lehnkilbi und der Lehnsylvester konnten programmgemäss durchgeführt werden. Gratulationen ergingen an Annalise Muheim sowie an Maria della Pietra, welche im vergangenen Vereinsjahr ihren 75. Geburtstag feiern durften. Dem verstorbenen Lehnbürger Kurt Bonetti wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Rechnung schliesst im Plus

Die von Säckelmeister Erich Epp präsentierte Rechnung schliesst bei einem Aufwand von knapp 3200 Franken mit einem Gewinn von 1800 Franken. Die coronabedingte Absage von verschiedenen Anlässen habe zu diesem Plus in der Rechnung geführt. Auf Antrag von Revisor Egon Arnold sei die Rechnung einstimmig genehmigt worden. Die für 2022 geplanten Anlässe wie das Lehnbrätlen, den Lehngrill, die Chilbi, den Sylvesterapéro, den Lehnsportanlass und die Lehngemeinde sollen, sofern nicht wieder neue Einschränkungen beschlossen werden, programmgemäss stattfinden. Für die genauen Termine verwies der Lehnammann auf die Lehnpost Nr. 31. Aus dem Lehnrat, dem Gericht sowie seitens der zahlreich gewählten Funktionäre lagen keine Demissionen vor. Alle zur Wahl stehenden Chargenträger wurden einstimmig und mit grossem Applaus in ihren Ämtern bestätigt. Altlehnammann und Lehnrichter Ruedi Bomatter kam eine besondere Ehrung zuteil. «Auch nach seiner aktiven Zeit im Lehnrat dürfen wir immer wieder und selbst in schwierigen Situationen auf die Hilfe und Unterstützung von Ruedi Bomatter zählen», sagte Lehnstatthalter Karli Baumann und überreichte dem Geehrten ein Fass Bier. Sehr erfreut und sichtlich gerührt bedankte sich Ruedi Bomatter für die grosse Ehre und das grosszügige Geschenk.

Verstösse gegen Dresscode sollen geahndet werden

Zu hochoffiziellen Anlässen wie der Lehngemeinde, der Lehnkilbi sowie zu Empfängen und Staatsbesuchen erscheint der Lehnrat traditionsgemäss in Frack und Zylinder beziehungsweise im langen dunklen Abendkleid mit Hut. Verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern ist aufgefallen, dass diese Bekleidungsvorschriften zunehmend sehr grosszügig interpretiert werden. Via Statthalter liess Lehngerichtspräsident Fredy Schön ausrichten, dass er aus Protest gegen die zunehmende Verrohung der Bekleidungssitten die Versammlung boykottiere. Der Lehnrat prüft nun die Einsetzung einer Bekleidungsuntersuchungskommission (BUK), welche die Vorgaben für die Bekleidung des Lehnrates klar definiert, etwelche Verstösse dokumentiert und diese der Lehnstaatsanwaltschaft zur Kenntnis bringt. Damit sollen künftig Verfehlungen vom Lehngericht beurteilt und auch sanktioniert werden können. Nach Abschluss der zügig abgehaltenen Versammlung nutzten die Lehnbürgerinnen und Lehnbürger die Gelegenheit für angeregte Gespräche und zur Vertiefung der freundschaftlichen Banden. (nke)