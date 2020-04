Altdorf: Viel Blechschaden nach Kollision Zwei Autos sind bei einer Verzweigung ineinander gefahren. Niemand wurde dabei verletzt 16.04.2020, 08.36 Uhr

Bei der Verzweigung kam es zum Unfall. Bild: Kantonspolizei Uri

(zf) Am Mittwochabend kam es bei der Autobahnausfahrt/Allmendstrasse in Altdorf zu einem Unfall. Kurz vor 19.45 Uhr war die Lenkerin eines Personenwagens mit Schwyzer Kontrollschildern auf der Allmendstrasse von Flüelen herkommend in Fahrtrichtung Süd unterwegs. Sie beabsichtigte bei der dortigen Verzweigung links Richtung Kreisel Flüelen abzubiegen. «Dabei übersah sie einen korrekt entgegenkommenden Personenwagen mit Urner Kontrollschildern», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. In der Folge kam es zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 40'000 Franken.