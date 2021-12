Cäcilienverein Altdorf blickt zuversichtlich in die Zukunft

Altdorf Viele Ziele: Cäcilienverein blickt zuversichtlich in die Zukunft Die Chor- und Orchestermitglieder schauen auf ein coronageplagtes Vereinsjahr zurück. Gleichzeitig hegen sie Hoffnung für die Zukunft. 01.12.2021, 16.33 Uhr

Nachdem an Allerheiligen der Kirchenchor und das Orchester die musikalische Umrahmung der Gottesdienste wieder aufnehmen konnten, war nun auch die diesjährige Generalversammlung ein weiterer wertvoller Schritt zurück in das gewohnte Vereinsleben des Cäcilienvereins Altdorf.

Von links: Daniel Krieg, Manuela Auf der Mauer, Tanja Zgraggen, Aaron Tschalèr, Ursi Aschwanden, Regula Gisler, Agnes Schelbert, Dominik Maritz und Jeannette Oderbolz. Bild: PD

Im schmucken Saal des Hotel Löwen in Altdorf hat die Präsidentin Agnes Schelbert die GV 2021 eröffnet. Einige Mitglieder mussten sich entschuldigen, trotzdem war es eine erfreuliche Anzahl Mitglieder und Ehrenmitglieder, die den Worten der Präsidentin und späteren Wortmeldungen folgten. Den verstorbenen Mitgliedern wurde in einer ehrenden Schweigeminute gedacht. Im vergangenen Vereinsjahr nahm man Abschied von Käthi Schilter und Modeste Piller – zwei Ehrenmitglieder, welche viele Jahre im Verein mitgewirkt haben.

Austretende bleiben dem Chor verbunden als Ehrenmitglieder

Das letztjährige Protokoll war ein Beschlussprotokoll, da es coronabedingt nicht möglich war, in der gewohnten Form eine Generalversammlung abzuhalten. Es wurde an der GV 2021 ohne Gegenstimme angenommen. Aus dem Orchester haben drei Streicherinnen ihren Austritt bekanntgegeben: Larissa Gaggiotti, Nathalie Zurfluh und Andrea Nowak. Aus dem Chor sind es Sandra Lussmann, Peter Feigenwinter und Marlène Baumann; sie bleiben dem Chor als Ehrenmitglieder verbunden. Im Weiteren haben sich Maria Della Pietra, Lisa Hüsler Kälin, Sylvia Blaser, Ruth Arnold und Maria Grazia Gisler vom aktiven Chorleben zurückgezogen.

Neu beigetreten ist Janis Waser. Er wird als wertvoller Neuzugang mit seiner Violine das Orchester unterstützen. Somit besteht der Verein nun aus 49 Chormitgliedern, 14 Orchestermitgliedern, einem Passivmitglied, Dirigent Aaron Tschalèr, Organistin Lea Ziegler Tschalèr und Präsens Daniel Krieg.

Viele spannende Vorhaben mussten gestrichen werden

In den Jahresberichten der Präsidentin und des Dirigenten standen vor allem die grossen Herausforderungen durch die Coronapandemie im Vordergrund. Nachdem am 22. Oktober 2020 die Proben eingestellt wurden, wurde gleichzeitig das Vereinsleben an allen Zweigen gebremst. Weder Aufführungen noch Vereinsanlässe fanden statt und auch die Sitzungen wurden reduziert. Präsidentin und Dirigent wurden gefordert, blieben mit persönlichen Telefonaten und Rundmails mit den Mitgliedern im Kontakt und konnten so die Qualität des Vereins am Leben erhalten. Dies, obwohl viele spannende Vorhaben gestrichen werden mussten, nur in kleineren Formationen musiziert werden konnte und die Rahmenbedingungen des BAG regelmässig änderten, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

So wurden die beiden Jahresberichte vor allem zu einem zuversichtlichen Ausblick auf das neue Vereinsjahr. Am 24. Juni konnten sich die Chormitglieder, unter Einhaltung der gegebenen Vorschriften, zu einem gemeinsamen Singen in der Kirche St.Martin in Altdorf treffen. Ein ersehnter und gelungener Neubeginn mit vielen musikalischen Plänen und Zielen.

Hans Peter Müller geehrt

Kassier Dominik Maritz hat die Jahresrechnung und das Budget 2022 präsentiert. Die Revisoren Yvonne Gisler und Markus Auf der Mauer haben die Rechnungen umfassend kontrolliert und die präzise und transparente Arbeit des Kassiers verdankt. Ordentlichen Wahlen fanden keine statt. Jeannette Oderbolz verlängert die Vereinstätigkeit um ein Jahr und übergibt anschliessend dem neu gewählten Vorstandsmitglied Manuela Auf der Mauer das Amt. Seit 20 Jahren ist ausserdem Hans Peter Müller Chorsänger im Bass. Seine treue Mitgliedschaft wurde geehrt.

Mit einem Gruss vom Kantonalverband der Kirchenmusik meldet sich gegen Ende der Versammlung Brigitte Hächler zu Wort. Das Schlusswort wurde dann dem Präsens Pfarrer Daniel Krieg übergeben. Er vermittelte in einer kurzen Rede Mut, Zuversicht und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit und betonte, wie wichtig es gerade jetzt sei, zu singen und zu musizieren. (pd/RIN)

Hinweis: Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Die Proben für den Chor finden jeweils am Donnerstagabend von 20.15 bis 21.45 Uhr statt.