Altdorf Vier Personen verletzen sich bei Auffahrunfall mit drei Autos Bei der Autobahnausfahrt in Altdorf sind drei Personenwagen in einen Unfall verwickelt worden. Eine Lenkerin hat ein abbremsendes Auto vor ihr zu spät bemerkt. 24.01.2022, 13.45 Uhr

Am Sonntag fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Schwyzer Kontrollschildern auf der Altdorfer Autobahnausfahrt der südlichen Fahrtrichtung in die Richtung des Kreisels Flüelen. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens mussten die vor ihr fahrenden Autos bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte die Lenkerin zu spät, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. In der Folge kollidierte sie mit dem voranfahrenden Personenwagen mit Zürcher Kontrollschildern. Durch die Kollision wurde dieses Fahrzeug ebenfalls auf einen Personenwagen mit Aargauer Kontrollschildern aufgeschoben.