Interview Von Afrika nach Altdorf – so verlief der spezielle Weg der Gemeindeschreiberin Anja Ebnöther hat die Welt gesehen. Die Juristin war international tätig und half beim Aufbau neuer Demokratien in ehemaligen Kriegsgebieten. Seit einem Jahr ist sie Gemeindeschreiberin in Altdorf. Im Interview erzählt sie von Parallelen mit Afrika. Anian Heierli

Eine 08/15-Gemeindeschreiberin ist Anja Ebnöther nicht. Seit dem 1. Juli 2020 ist sie offiziell in der Kanzlei in Altdorf tätig. Nach rund einem Jahr bezeichnet sie sich selbst im Interview als «Quereinsteigerin» und als Person, die heimgekehrt ist. So wuchs die 54-Jährige in Seedorf und Altdorf auf und absolvierte 1984 die Matura in Uri. Danach studierte sie Jus in Fribourg, arbeitete dann in Bern zuerst im SVP-Generalsekretariat und anschliessend beim VBS.

Zwischen 2000 und 2016 war Anja Ebnöther Assistant Director am Genfer Zentrum für die Demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) und führte dort als Geschäftsleitungsmitglied die beiden Abteilungen Gender/Sicherheit und das Afrika-Programm. Von 2016 bis 2019 war sie als Geschäftsleitungsmitglied der Caritas Schweiz in Luzern im Bereich Internationale Zusammenarbeit.

Seit rund einem Jahr ist Anja Ebnöther neue Gemeindeschreiberin in Altdorf. Obwohl die Juristin eine beeindruckende Karriere hinter sich hat, empfindet sie ihre neue Aufgabe keinesfalls als Rückschritt. Bilder: Anian Heierli (Altdorf, 22. April 2021)

Sind Sie für die Stelle als Altdorfer Gemeindeschreiberin nicht überqualifiziert?

Anja Ebnöther: Die Gemeindearbeit ist für die Menschen. Sie ist kein Selbstzweck, sondern ein Dienst am Kunden. Für das kann man gar nicht überqualifiziert sein. Ich habe für eine Gemeindeschreiberin vielleicht einen untypischen Weg hinter mir. Das Jus-Studium bildet aber eine gute Basis für meine Arbeit.

Ihr Vorgänger Markus Wittum war bis zur Pension 33 Jahre lang Gemeindeschreiber. Braucht es Mut, in seine Fussstapfen zu treten?

Altdorf war in der glücklichen Lage, während langer Zeit grosse Kontinuität zu haben. Das gilt für den Gemeindeschreiber wie das gesamte Team in der Verwaltung. Kontinuität heisst, man kann etwas aufbauen und pflegen. Ja, es sind grosse Fussstapfen. Mein Vorgänger war bekannt für sein Engagement für die Gemeinde. Aber ich muss ja nicht in dieselben Fussstapfen treten. Ich wurde ermutigt, Routine zu hinterfragen und neue Ideen einzubringen. Als Gemeindeschreiberin muss ich aber auch wissen, wo meine Position ist. Die Entscheidungen trifft der Gemeinderat.

Sie waren früher Geschäftsleitungsmitglied. Fällten also selbst Entscheide. Vermissen Sie diese Tätigkeit?

Diese Frage habe ich mir während des Rekrutierungsprozesses auch gestellt. Die Antwort lautet: nein. Beruflich hatte ich das Glück, einen Grossteil meiner Arbeit selber gestalten zu können. Der ganze internationale Teil meiner Karriere – etwa bei DCAF und bei der Caritas – hat mir grosse Freude bereitet.

Doch mit zunehmendem Alter verändert sich auch der Fokus. Sich auf dem internationalen Parkett zu bewegen, ist ein Knochenjob.

Man ist viel unterwegs, muss sich immer anpassen. Und wenn man nicht aufpasst, kommt das Privatleben definitiv zu kurz. Mich reizte die Herausforderung nach etwas Neuem. Gleichzeitig habe ich die Gelegenheit, mich in neue Gebiete einzuarbeiten, altes Wissen aufzufrischen und neue Prozesse zu verstehen. Auch nach einem Jahr ist das noch immer sehr spannend.

Sie haben also bewusst die Stelle als Altdorfer Gemeindeschreiberin gesucht?

Während einer sechsmonatigen Auszeit im australischen Outback habe ich mir Gedanken gemacht, wie wohl der Rest meines beruflichen Lebens aussehen würde. Ich konnte mir diverse Szenarien vorstellen und habe in verschiedene Richtungen gesucht. Der Stellenbeschrieb der Altdorfer Gemeindeschreiberin hat mir sofort zugesagt. Ich musste es einfach versuchen. Es war ein sehr willkommenes Heimkommen für mich. Mein Lebensmittelpunkt, mein Partner und meine Familie sind hier. Mein Leben hat an Qualität ganz viel gewonnen.

Sie würden sich wieder für die Stelle bewerben?

Sofort. Die Aufgaben sind ein guter Mix aus Routine und Ungeplantem. Altdorf als Kantonshauptort hat für Uri eine Zentrumsfunktion. Das ist attraktiv und herausfordernd. Das grosse kulturelle Angebot und die zahlreichen Veranstaltungen ziehen viele Menschen an. Wegen Corona fielen leider viele diese Veranstaltungen im vergangenen Jahr aus. Doch es wird auch wieder anders kommen, worauf ich mich freue.

Sie waren 16 Jahre lang Assistant Director am Genfer Zentrum für die Demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF). Was muss man sich darunter vorstellen?

Ich war in der Geschäftsleitung für das gesamte Zentrum und verantwortlich für die beiden Abteilungen Gender und Sicherheit sowie das Afrika-Programm. Es ging darum, Aufgaben im Bereich der Reform des Sicherheitssektors zu definieren und auch zu finanzieren. Ich habe in Nordamerika und Westeuropa Fundraising betrieben und diese Mittel dann vorwiegend in afrikanischen Staaten eingesetzt. Dabei handelte es sich mehrheitlich um Unterstützung von Ländern, die nach einem Krieg oder Konflikt keinerlei rechtsstaatliche Strukturen mehr haben.

Konkret heisst das?

Meine Arbeit hat mich in viele westafrikanische Länder geführt, die nach Kriegen zerstört und verarmt waren. Der Sicherheitssektor umfasst Institutionen wie die Regierung, Ministerien, das Parlament, Armee, Polizei, die Justiz, aber auch Nichtregierungsorganisationen und die Menschen – also Alt und Jung, Frau und Mann, Stadt- und Landbevölkerung. Reformen in einem Teilbereich sind der erste Schritt. Leider bleibt es oft auch dabei. Wie kann nachhaltig die Polizei reformiert werden, ohne das Justiz oder Gefängniswesen eine Überprüfung zu unterziehen? Welche Rolle spielt das Parlament? Welche Rechte und Pflichten hat eine Parlamentarierin? Solche Fragen beschäftigten mich bei meiner Arbeit. Aber auch, wie können Frauen eine aktivere Rolle in der Konfliktprävention oder beim Wiederaufbau eines Landes übernehmen.

Was lässt sich aus dieser Arbeit auf die Gemeinde übertragen?

Es geht immer um die Menschen. Unabhängig von seinem Hintergrund ist jeder Mensch gleich viel wert. Man muss zuhören und ihn oder sie ernst nehmen. Im Idealfall schafft man eine Situation, von der alle profitieren.

Wenn man eine Veränderung anstrebt, ein Projekt angeht, müssen alle Seiten und Interessen berücksichtigt werden, damit man sich eine objektive Meinung bilden kann.

Das ist in Afrika nicht anders als in Altdorf. Und das ist es auch, was mich in Altdorf reizt. Die Arbeit ist nicht zum Selbstzweck, man macht sie immer mit jemandem und für jemanden.

Ihnen ist der Austausch mit Mitmenschen sehr wichtig. War die Zeit im Homeoffice schwierig?

Ich habe ein geräumiges Einzelbüro und war daher nicht im Homeoffice. Wenn es sein müsste, könnte ich aber von zu Hause aus arbeiten. Was mir aber in dieser Zeit der Pandemie besonders fehlt, war die Kontaktpflege. Dazu zähle ich kantonale Stellen oder Vertreter anderer Gemeinden. In der Gemeindeverwaltung konnten wir aber schnell auf die Pandemie reagieren.

Inwiefern?

Wir haben umgesetzt, was gefordert war. Mit Abstandsregeln, der Beschränkung der Kunden am Schalter, mit Plexiglasscheiben zwischen Bürotischen, mit Masken, Desinfektionsmitteln, der Reduktion der Kontakte oder der Prüfung der Homeofficepflicht für jeden Kollegen, jede Kollegin. Corona hat aber auch das Verständnis nach einer schnellen Digitalisierung beschleunigt. Homeoffice alleine nützt wenig, wenn die benötigten Ordner im Büro stehen, aber die Dokumente von zu Hause aus nicht zugänglich sind.

Welche Themen innerhalb der Gemeinde liegen Ihnen zurzeit besonders am Herzen?

Das neue Gemeinderecht, das Ende Mai der Gemeindeversammlung vorgelegt wird. 2017 ist das neue Gemeindegesetz in Kraft getreten. Es erfordert verschiedene Anpassungen auf Gemeindeebene. Das Gesetz verlangt, die Gemeindeordnung dem kantonalen Recht anzupassen, eine Verfahrensordnung für die Gemeindeversammlung zu schaffen und eine solche für die Behörden. Das erleichtert inskünftig die Arbeit der Verwaltung einerseits und die Einflussnahme der Bevölkerung auf die politischen Prozesse. Daneben beschäftigt uns natürlich auch der neue Kantonsbahnhof in Altdorf und die Verbindung durch die Bahnhofstrasse zum Zentrum. Dabei beschäftigt uns als Gemeinde vor allem die Frage, wie wir mit dem Kantonsbahnhof die Attraktivität des Zentrums stärken können.

Was ist konkret geplant?

Ein erster Schritt ist ein Ausbau des Busnetzes, der mit der Eröffnung des Bahnhofs realisiert wird. Die Busse werden dann im 15-Minuten-Takt zwischen Bahnhof und Zentrum verkehren. Im Idealfall belebt sich beides: der Dorfkern und der Bahnhof. Denn nicht alle sind zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs.

Also hofft man hier auf die von Beschwerden blockierte West-Ost-Verbindung?

Ohne die WOV können wir im Dorfkern nicht mit flankierenden Massnahmen beginnen. Das schiebt sich nun nach hinten und ist suboptimal. Ideen, wie man den Verkehr steuern kann, gibt es schon heute. Wir stehen im Startblock, können aber nicht drauf los planen. Abzuwarten, bis die WOV gebaut ist, ist auch keine Option. Dann wären wir wie die alte Fasnacht zu spät.