Altdorf «Weschwyyber» reimen trotz Corona Ihre Tour fällt zwar dieses Jahr ins Wasser. Statt vor Publikum zu stehen, erfreuen Sepp Nell und Bärti Denier nun die Leser mit ihren Sprüchen. Markus Zwyssig 12.02.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Altdorfer «Weschwyyber» beim Abschiedsevent für den damaligen Leiter des Theater Uri, Heinz Keller. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Februar 2019)

Die Schnitzelbänkler können dieses Jahr nicht wie gewohnt in Hotels, Restaurants oder im Foyer des Theaters Uri auftreten. Viele haben daher darauf verzichtet, Sprüche zu schreiben. Nicht so Sepp Nell und Bärti Denier, die seit vielen Jahren jeweils zur Fasnachtszeit als Altdorfer «Weschwyyber» unterwegs sind und eigentlich geplant hatten, dieses Jahr ein letztes Mal auf Tour zu gehen.

«Wir hatten die Sprüche eh im Kopf», sagt Josef Nell. «So haben wir sie aufgeschrieben.» Am schönsten wäre es natürlich auch für die beiden, die Sprüche vor einem fasnächtlichen Publikum vorzutragen. Aber wenn das nicht möglich ist, wollen sie wenigstens die Leser der «Urner Zeitung» in diesen nicht einfachen Zeiten ein wenig erheitern.

Äs tuät yys wirklich richtig leid – dass miär nit stent vor yych. / Dèr Grund – iär wissät`s ja scho lang - äs isch Corona Syych. /Und trotzdem dichtät`s – üüsä muäss – was dinnä-n isch im Grind. / Drum D`Sprich halt – miär bedüürät`s sehr – hiir nur schriftlich sind.

Äs trepfälät - äs trepfälät – ds Reerli wird ganz nass. /

Äs het nyt z‘tuä mit Proschtata – sondern mit ä-mä Fass. / Der «Jymmi» treelts mim «Bockigä» - Schnäpsli machet fit. / Urwhisky als Corona Brand – chund zur rächtä Zitt.

Diä Griänschtä vo dä Griänä wend – dä Püürä grad a Chraagä. / Si tiänt dä plagtä Landwirt jetz – a dä Närvä saagä. / Diä Püürä chennt das nit verstah und wehräd sich dèrgäägä, / das Chiäh miänd wägäm CO2 – än Abgasfilter träägä.

D’s WEF isch hyr i Chinas Händ – z’mitzt in Singapur / wäg dem schlimmä Corona-Zygs – nit uf Davoser Spur. / Äu d‘ Hotel uf äm Birgästock – stend uf` rä Abschusskretä. / Zum Glück ment Amherds Kampfjet nit – fliegä wäg der Gretä.

«Oh kommet alle her zu mir»– so der biblisch Text. / D‘r Bürgler Pfarrer informiert – d’Volk nimmts ganz relext /das einä nit verstandä heb – der Inhalt vom Breviär. / Das schwarzi Schaff ad Fränkli dänkt – chemäd alli her zu miär.





Piruettä träisch bi dèr Raschtstett hit – uf äm Kunstyyschfeld. / Am Kiosk verchäufets Alkohol – fühlsch dich winä Held. / Der wirkt speeter uf dèr Fahrt – ds Geschänä merksch s‘isch dumm. / Im Tunell der Durscht chunnt zrugg – (macht nyt) - chersch eifach wieder um.





Sexismus isch das schlimmschti Wort – das säit yys glyy ä jeedä. / D`Mänschä sind – nit nur wägg dem – scho längschtens am Verbleedä. / Ä «Mohrächopf» isch was är isch – käi «Wyyssgrind» zum Verzehrä. / Miär ässät also witterhi – diä schwarzä Chepf – fir yys`ri und Dubler`s Ehrä.

Bim Coiffeur- wäg dä langä Haar – ä Termin lengscht fellig wäri. / Wäg Abstandsreglä stutzt är mich – mit syyner Heckäschäri. / So han ich jetz ä Stufäschnitt – uf ds Umägäld muäsch plangä. / Är git miär ds Minz und ds Neetli z`rugg-mit (ärä) Spaghetti Zangä.

Zwee Schritt vorwärts – zwee Schritt z`rugg – befählät`s uf dèr Poscht. / Vorem Schalter – hindrem Schalter – Isch das nit schwäri Choscht? / Ds Personal macht artig mit – Vorschrift – miär ment so tuä. / Miär triibät Sport am Arbetsplatz – will d`Fitness Center zuä.

Miär sehnät yys nach Zyttä z`rugg – mä sett zwar nimmä niälä. / D`Corona Pandemie hätt` doch – mim Steini Franz vo Fliälä / als Chef dèr Task Force – sicher scho – äs anders Bild im Land / und d' Wirtschafts- Gastro-Beizä Szenä – wär nit so a dèr Wand.

Ehräbirger het`s nit vill – verdiänä muäsch diä Ehr. / Diä Linggä Niider went ihn nit und stellät sich drum quer. / Nur dank Sawiris isch de ds G`schäft det obä wieder gluffä. / Susch wär doch Andermatt scho lang – im Dräck und Mief versuffä.

Ds Volk het „Ja“ gsäit – fertig Schluss – fir d`WOV als Kompromiss. / Doch Schattdorf täibälät und schreit: «Der Chreisel, der vergiss.» / Scho immer sind`s det hind`rem Schächä – stur – das wissät miär. / Drum went si jetzä hinnädri - - statt dryy Spurä - viär.

Bi Wahlä i dä-n USA – än Ürner äu dèrbyy. / OSZE – diä kontrolliärt – und will äu sicher syy. / Äs düürät lang – bis ändlich klar und ds Resultat wird kund. / Miär vermuätät - heimlich zwar – dèr Dittli isch dèr Grund.

D`Blondinä – het mä friäner gsäit – das passt zum Opel Manta. / Im Spital toppt`s äinä nu – äs isch dèr Herr von Planta. / Zwar set är ja äs Vorbild si – s`isch wägg Kontakt und so. / Als Gascht bim Hochzyyt isch`s fir ihn – mä stüünt – käis Risiko.

Blyybät gsund – coronafryy – miär wyyschät all`nä Friedä. / Viel Zuversicht und hoffentlich –ohni Hämm`rhoidä. / Yysri Chranket kännät iär – äs isch dèr Häxäschuss. / Drum teent`s halt immer gliich am Ändi - - Amen – fertig – Schluss.

Hinweis: Virtuelle Schnitzelbank der Altdorfer «Weschwyyber» (Sepp Nell und Bärti Denier) zur Corona Fasnacht 2021. Zu singen oder mitsummen zur Melodie: «Wir fahren mit der SBB».