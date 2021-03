Altdorf Wilhelm Tell löscht nun mit: Die Feuerwehr hat ein neues Tanklöschfahrzeug – mit auffälliger Gestaltung Nach 29 Jahren mit einem Unimog hat die Feuerwehr Altdorf nun ihr Tanklöschfahrzeug ersetzt. Der Volvo sei für die Arbeit der Feuerwehr klar besser geeignet, als das bisherige Fahrzeug. 10.03.2021, 11.05 Uhr

(jb)

Statt 1400 Liter Wasser hat das neue Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Altdorf nun 1800 Liter im Tank. Dank der Doppelkabine können sich neu drei Leute schon während der Fahrt mit den Atemschutzgeräten für den Einsatz rüsten. Geladen hat der Volvo unter anderem eine Schiebeleiter, Wärmebildkamera, Brechmaterial, Schaufeln, Bahre, Absperrmaterial, Lichtmast mit Scheinwerfern und einen Schnellangriffsschlauch von 100 Metern Länge. Gekostet hat das neue Tanklöschfahrzeug laut einer Mitteilung der Feuerwehr 420'000 Franken.

Neues Löschfahrzeug der Feuerwehr Altdorf. Bild: PD

Die Anschaffung war nötig, weil beim alten Unimog-Feuerwehrauto nicht mehr gewährleistet war, dass alle Ersatzteile geliefert werden können. Trotzdem wird ein anderweitiger Einsatz des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen. Das neue Tanklöschfahrzeug soll vor allem bei Bränden in Altdorf eingesetzt werden.

Weitere Anschaffungen stehen an

Was besonders auffällt: Die Seite des Volvos ziert Nationalheld Wilhelm Tell, und zwar mit einem Löschschlauch in der Hand. Die Idee, das neue Fahrzeug mit Tell zu gestalten, hatte die Feuerwehr Altdorf. Ausgeführt hat die Arbeit die «Garage für visuelle Kommunikation» in Flüelen.

Als Nächstes möchte die Feuerwehr Altdorf ihr Rüst- und ihr Pionierfahrzeug durch einen einzigen, grösseren Lastwagen ersetzen. Dieser Prozess wird von der Ausschreibung bis zum Kauf und der Übergabe von der achtköpfigen Fahrzeuggruppe der Feuerwehr – in enger Absprache mit dem Altdorfer Gemeinderat – geleitet.

Das neue Fahrzeug soll gemäss der Mitteilung, sobald es die Coronasituation zulässt, an einem Altdorfer Wuchämärcht plus der Öffentlichkeit vorgestellt werden.