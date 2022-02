Altdorf Wechsel beim «Trögli»: Wirtepaar ist mit Gästen per Du Monika und Matthias Imhof haben das Quartierrestaurant Trögli in Altdorf per Februar 2022 übernommen. Im Gespräch sagt Matthias Imhof, was er an seinem Beruf so sehr schätzt. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Das Quartierrestaurant Trögli in Altdorf ist in neuen Händen: Per Februar 2022 hat das Wirtepaar Monika und Matthias Imhof den Betrieb übernommen. Sie lösen Annemarie Zurfluh-Stadler ab, die vor fünfzig Jahren das Restaurant an der Attinghauserstrasse 41 gegründet und bislang geführt hatte. Bei einem Besuch vor Ort verrät Matthias Imhof, weshalb Wirt kein 0815-Beruf ist und was er im Umgang mit seinen Gästen so sehr schätzt.

Matthias und Monika Imhof führen neu das Restaurant Trögli in Altdorf. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 3. Februar 2022)

An seinem ersten Tag als neuer Wirt ist das Restaurant um 10 Uhr morgens bereits gut besetzt. Man kennt sich: Die Imhofs sind mit den Gästen des allmorgendlichen Kaffeestammtischs per Du. «Du musst den Laden unter Kontrolle haben, was?», sagt einer der Gäste mit einem Augenzwinkern. Weil Matthias Imhof während eines Gesprächs von seiner Sitzposition aus über einen Spiegel in sein Restaurant blicken kann. Imhof ist seit 2008 mit zwei Jahren Unterbruch – die er als seine «wilde Phase» bezeichnet – als Koch fürs Trögli tätig.

«Es soll ein gutbürgerliches Restaurant bleiben auf weitere 50 Jahre»

, sagt er humorvoll. Auf dem Tagesmenu stehen Cordon bleu, Steak, Rib eye und Paneer, ein indischer Frischkäse, der vor allem den Vegetariern schmeckt.

Take-away konnte Banketts nicht ersetzen

Der gelernte Koch war während seiner Ausbildung im Hotel Reiser tätig und avancierte in der Rekrutenschule zum Küchenchef. Später hat er im Hotel Alte Post in Wassen gearbeitet. Neu ist er sein eigener Chef. «Jetzt bin ich in der Personalunion, wie man sagt.» Er ist also nebst der Küche und dem Service auch für die Personalplanung und das Rechnungswesen verantwortlich. Er sagt:

«Da ist man ein bisschen Mädchen für alles.»

Damit einher geht ein grosser Zeitaufwand mit langen Tagen. «Bei einem Bankett oder einem anderen Anlass kann es auch mal spät werden», berichtet Imhof. Wobei Bankette mit gehobener Küche im grossen Saal, in dem bis zu 50 Personen Platz nehmen können, während der Pandemie so nicht durchgeführt werden konnten. «Das Gästeverhalten hat sich in den vergangenen zwei Jahren durchaus verändert. Die Leute kommen in kleineren Gruppen, es geht eher familiär zu und her. Auch achten die Gäste sehr darauf, die Distanz zwischen den Tischen zu wahren», beobachtete Imhof. Während der beiden Gastro-Lockdowns war er zwar mit Take-away präsent. Diese konnten das übliche Geschäft aber nicht wettmachen. «Die grosse Hoffnung besteht nun darin, dass die Krise in näherer Zukunft vorbei ist», sagt er mit Blick auf Omikron.

Nebst dem Wiederaufleben der wichtigen Bankett-Anlässe im Herbst hätte Imhof auch eine Vision:

«Die Sommer in Altdorf sind touristisch flach, weil der Durchreiseverkehr nicht mehr durchs Dorf geht. Wenn man in Altdorf ein traditionelles Dorfleben und Dorfbild pflegen könnte, hätten wir Chancen, uns zu einem Touristenmagnet zu entwickeln.»

Kreativität fällt in der Küche ins Gewicht

Im Gespräch verrät Imhof einen seiner Gastro-Tricks, den «Grossmuttereffekt»:

«Wenn ich im Restaurant etwas auflege, was zu Hause niemand mehr kocht, beispielsweise Rindsschmorbraten oder Läberli mit Rösti, dann weckt dies etwas in den Leuten.»

Ein heimeliges Gefühl, das die Leute noch von Grossmutters Küche kennen. «Kreativität spielt in der Küche eine grosse Rolle.» Man könne viel ausprobieren und in verschiedene Richtungen gehen, ob einheimisch oder international. «Man kann virtuos sein.»

Besonderen Wert legt Imhof auf den spontanen Austausch mit seinen Gästen: «Es stellt mich jedes Mal auf, wenn man einen Schwatz mit den Gästen haben kann und sie unsere Arbeit wertschätzen», sagt er. Nach dem Gastro-Lockdown sei er körperlich nicht mehr hundertprozentig aufs lange Stehen in der Küche trainiert gewesen. «Da ist es jeweils ein Glücksmoment, wenn man mit einem der Gäste an einen Tisch sitzen und über das Dorfleben diskutieren kann.» Mit der Zeit baut sich die Kondition in dem Beruf aber wieder auf.

Imhof erlebt sich als Seelsorger, Koch und Werber zugleich

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie betrifft auch das Trögli. «Viel Personal ist während der Lockdowns abgesprungen, weil die Arbeitnehmer keine Zukunft mehr in dem Beruf sahen», bedauert Imhof. Er aber findet: «Der Lohn in der Gastronomie ist nicht so tief, wie man landläufig meint, und die Anstellungsverhältnisse nicht so schlecht. Nicht jeder in der Gastronomie muss zwölf Stunden am Tag arbeiten.» Letztlich sei es aber auch kein 0815-Job, bei dem man von morgens um 8 bis nachmittags um 5 an einem Bildschirm sitze.

«In der Gastronomie ist man manchmal Seelsorger, Koch und Werber zugleich», weiss er. Man ist also über den gesamten unternehmerischen Prozess voll eingebunden. Nebst der Arbeit als Wirt ist Imhof übrigens begeisterter Töfffahrer und Hobbyfotograf. Er sagt:

«Unter dem Helm oder hinter der Kamera ist man mal für sich allein. Das ist toll, um den Kopf mal etwas frei zu bekommen.»

