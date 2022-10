Urner Integrationsbehörde gibt Einblick in ihre aktuelle Projekte

Altdorf Wissenswertes über aktuelle Projekte: Integrationsstelle lud zum Parcours ein Im Kanton Uri gibt es diverse Projekte, die den Austausch zwischen Migrantinnen und Migranten sowie der Urner Bevölkerung fördert. Einen Einblick erhielten Interessierte kürzlich an einer Veranstaltung. 20.10.2022, 17.28 Uhr

Die Koordinationsstelle Soziale Integration des Kantons Uri lud Interessierte dazu ein, an einem Parcours die verschiedenen Begegnungsprojekte kennen zu lernen. Bild: PD (Altdorf, 15. Oktober 2022)

Die Koordinationsstelle Soziale Integration des Kantons Uri fördert das Zusammenleben von Migrantinnen und Migranten und der Urner Bevölkerung mit spezifischen Projekten. Dabei vernetzt und berät sie insbesondere Akteure aus Sport, Kultur und Vereinswesen, die sich für die Integration einsetzen möchten. Am Samstag, 15. Oktober, erhielten Interessierte die Möglichkeit, die verschiedenen Begegnungsprojekte kennen zu lernen. Besucherinnen und Besucher konnten sich im Mehrzweckraum im Winkel Altdorf von 11.00 Uhr bis 13.45 Uhr über die verschiedenen Begegnungsprojekte informieren und sich mit Veranstaltern, freiwilligen Helfern und Projektteilnehmern austauschen, wie es von Seiten der Koordinationsstelle heisst. «Die Anbieter präsentierten ihre Begegnungsprojekte an kreativ gestalteten Ständen, wobei es auch die Möglichkeit gab, an Wettbewerben und Spielen teilzunehmen.» Für die Verpflegung vor Ort sorgte der Treffpunkt 26 mit einer warmen Linsensuppe, Momos und verschiedenen Kuchen. Im Anschluss an den Parcours besuchten zahlreiche Interessierte das Theaterstück «fremd sein», das in Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Migranten entstand. (pd/inf)