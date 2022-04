Fabian Schuler aus Altdorf züchtet "Osterhasen" zum Anfassen

Altdorf Fabian Schuler züchtet «Osterhasen» zum Anfassen Fabian Schuler züchtet seit über 30 Jahren Kaninchen. Der 43-jährige Altdorfer erklärt, wieso seine Tiere nur scheinbar Hasen sind und wieso die Langohren trotzdem von Ostern profitieren. Carmen Epp Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Kaninchenzüchter Fabian Schuler mit seinen Neffen Nico (Mitte) und Laurin und den Kleinsilberkaninchen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 6. April 2022)

Wenn Nico und Laurin bei ihrem Onkel in Altdorf zu Besuch sind, steuern sie sofort hinters Haus. Dort hat Fabian Schuler seine Hasen untergebracht. Fünf Weibchen, auch Zibben genannt, und vier Männchen, sogenannte Rammler, ein Wurf Neugeborene und vier drei Monate alte Jungtiere bewohnen die Boxen.

Als Schuler ein ausgewachsenes Weibchen und die vierköpfige Jungmannschaft auf einem Tisch präsentiert, kommt bei seinen Neffen Freude auf. Und wie die beiden über die weichen Felle der Langohren streicheln, wirken die Tiere dieser Tage geradezu wie Osterhasen zum Anfassen.

Seit 33 Jahren Kaninchenzüchter

Doch auch wenn Schuler und seine Neffen die Tiere als «Hasen» bezeichnen, sind es in Wirklichkeit keine. Was in den Boxen und auf dem Tisch um die Wette näselt, sind Kaninchen, genau genommen Kaninchen der Rasse Kleinsilber. Inspiriert von seinem Grossvater stieg Schuler bereits als Zehnjähriger in die Kaninchenzucht ein. Seit 2007 ist er Kaninchenobmann, damals noch vom Ornithologischen Verein Altdorf, seit der Fusion 2010 vom Verein Urner Kleintierfreunde.

Als Züchter hat Schuler in erster Linie die Ausstellungen im Fokus. «Da geht es darum, möglichst dem Rassestandard entsprechende Tiere zu präsentieren», erklärt der 43-Jährige. Dazu gehört zwangsläufig auch, die Kaninchen zu nutzen – sprich: zu schlachten und zu verzehren. Schuler macht das nur für den Eigengebrauch und für den Kollegenkreis und nicht wie andere Kaninchenzüchter speziell auf Ostern hin. «Trotzdem ist Ostern natürlich eine gute Werbung für unser Hobby», fügt er an. So gebe es immer wieder Schulklassen, die Kaninchen des Vereins vorübergehend adoptieren, um auf Ostern hin mehr über die Langohren zu erfahren.

Eine Familie, zwei Gattungen

«Als Kind haben wir die Ostereier jeweils im Wald gesucht», erinnert sich Schuler. Daher verbinde er den Osterhasen eher mit einem Feldhasen als mit einem Kaninchen. Und auch wenn sich die beiden für das ungeschulte Auge kaum unterscheiden, so haben sie doch weniger gemeinsam als man gemeinhin denken würde. Zwar stammen beide aus der Familie der Hasen, sie stellen aber zwei verschiedene Gattungen mit unterschiedlichen Chromosomenpaaren dar. «Ein Kaninchen kann also nicht mit einem Feld- oder Schneehasen verpaart werden», erklärt Schuler.

Keine Berührungsängste: Laurin (rechts) und sein Bruder Nico dürfen die Kaninchen ihres Onkels, Fabian Schuler, auch mal auf die Arme nehmen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 6. April 2022)

Abgesehen von der Genetik erlebt der Kaninchenzüchter den Unterschied zwischen seinen Tieren und dem Feldhasen auch von deren Geburt an. So kommen seine Kaninchen nach 30 Tagen Tragezeit nackt und die ersten 14 Tage blind zur Welt. Im Gegensatz dazu werden Feldhasen nach einer Tragzeit von 42 Tagen sehend und behaart geboren. «Weil sie in freier Wildbahn sofort Feinden ausgesetzt sind, sind Feldhasen Nestflüchter», fügt Schuler an. «Unsere Rassekaninchen, die vom domestizierten Hauskaninchen abstammen, haben das nicht nötig.»

Vielfältige Welt der Rassekaninchen

Auch sonst weiss Schuler viel Spannendes über Kaninchen zu berichten. So zum Beispiel, dass die Tiere nicht schlafen, wie man sich das vorstellt mit geschlossenen Augen. «Stattdessen sitzen sie regungslos da und ruhen.» Überraschend ist auch die Vielfalt an Rassekaninchen: So sind in der Schweiz 42 Rassen anerkannt, die es jeweils noch in unterschiedlichen Farbenschlägen gibt. Die unterscheiden sich nicht nur in ihrer Grösse, sondern auch in der Art des Fells. Mit den Kleinsilberkaninchen hat sich Schuler eine Rasse ausgesucht, deren Fell sich im Laufe ihrer Entwicklung verändert: Ihr Fell ist zuerst schwarz, und erst nach und nach entwickelt sich die spezifische silberne Sprenkelung.

Wenn Schuler von seinen Kaninchen erzählt, wird seine Begeisterung spürbar. Der Altdorfer ist einer von zirka 20 aktiven Kaninchenzüchter im Kanton Uri und gehört mit seinen 43 Jahren zu den Jüngsten. «Es wäre schön, wenn sich weitere Junge für dieses tolle Hobby finden liessen. Nur so lässt sich die Vielfalt an Rassen auch aufrechterhalten», sagt er. Seine Neffen Nico und Laurin hat er zumindest schon mal angesteckt, nicht umsonst schauen sie immer wieder bei ihrem Onkel mit den «Osterhasen» zum Anfassen vorbei. Ob sich die beiden auch für die Zucht begeistern können, wird sich zeigen.

