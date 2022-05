Bei Aktionswoche in Altdorf steht der Fussverkehr im Zentrum

Altdorf Zu Fuss in der Gemeinde unterwegs Die Albert-Koechlin-Stiftung möchte gemeinsam mit der Einwohnergemeinde den Fussverkehr in Altdorf fördern. Bei der Aktionswoche vom 8. bis 14. Juni können Altdorferinnen und Altdorfer Einkaufstrolleys erwerben, Golf spielen und eigene Ideen einbringen. 27.05.2022, 16.52 Uhr

Auf dem Lehnplatz findet eine Ausstellung zum Fussverkehr statt. Bild: PD

Vom 8. bis 14. Juni steht Altdorf im Zeichen des Fussverkehrs. In der Fussverkehrswoche sind Altdorferinnen und Altdorfer zum Mitmachen eingeladen. Mit verschiedenen Aktionen wird aufgezeigt, wie clever und schnell es ist, zu Fuss unterwegs zu sein, schreibt die Einwohnergemeinde Altdorf in einer Mitteilung. Die Fussverkehrswoche ist Teil des Projekts «clever unterwegs» der Albert-Koechlin-Stiftung und wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altdorf durchgeführt.

Im Zentrum steht die Ausstellung «clever unterwegs im Fussverkehr» auf dem Lehnplatz. Dort können auch Golfbälle, Schläger und eine Spielanleitung kostenlos ausgeliehen werden. Mit einer Mischung aus Golf und Minigolf können Jung und Alt beim «Urban Golf» spielend durch die Gemeinde spazieren und Fussverbindungen erkunden. Die Materialausleihe ist täglich von 8 bis 20 Uhr möglich.

Einkaufstrolleys gewinnen

Damit Kundinnen und Kunden, die zu Fuss einkaufen, keine schweren Taschen schleppen müssen, bietet die Albert-Koechlin-Stiftung vergünstigte Einkaufstrolleys an. Interessierte können einen hochwertigen und nachhaltig gefertigten Einkaufstrolley für 45 statt 350 Franken kaufen. Der Verkauftstag findet am Samstag, 11. Juni, statt. Er wird um 8.30 Uhr mit einer Ansprache von Gemeinderat Bernhard Schuler und einem Grusswort der Albert-Koechlin-Stiftung eröffnet, mit anschliessendem Apéro. Der Verkauf dauert, bis alle 300 Trolleys verkauft sind oder bis spätestens 17 Uhr.

Wer keinen Einkaufstrolley kaufen kann, hat beim Einkaufen in Altdorf während der Fussverkehrswoche die Möglichkeit, einen zu gewinnen. Das Glücksspiel dauert so lange, bis alle 100 Einkaufstrolley eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer haben.

Der Dorfkern Altdorf steht im Zeichen des Fussverkehrs. Bild: DP

Bei einer Onlineumfrage können sich die Altdorferinnen und Altdorfer zu der Fussverkehrssituation in Altdorf äussern: Gehen die Altdorferinnen und Altdorfer gerne zu Fuss? Sind die Wege in Altdorf fussgängerfreundlich? Wo gibt es Stolpersteine, wo fehlen Verbindungen? Die Gemeindeverwaltung wird die Antworten analysieren und wenn möglich in die Planung aufnehmen. Bei einer Teilnahme kann mit etwas Glück ein «Altdorfer Gutschein» gewonnen werden. (cn)

