Altdorf Zürcher Komponist Mario Beretta bringt einen etwas anderen Alpsegen ins Theater Uri Nach seiner Begegnung mit Fredi M. Murer, für dessen Filme er die Musik komponierte, liess Mario Beretta das Thema «Alpsegen» nicht mehr los. Nun lässt er am 8. November seine Version davon mit einem Sinfonieorchester in Altdorf uraufführen. Carmen Epp Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mario Beretta, Komponist des Stücks «Alpsegen», das am 8. November im Theater Uri uraufgeführt wird. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 3. Oktober 2022)

Normalerweise ist ein Alpsegen in den Bergen zu hören. Am Dienstag, 8. November, erklingt ein gleichnamiges Stück im grossen Saal des Theaters Uri in Altdorf, vorgetragen vom Bariton Manuel Walser und begleitet vom Sinfonieorchester Camerata Cantabile.

Dirigent und Urheber des Stücks ist der Komponist Mario Beretta. Er ist seit 1986 freischaffender Komponist, Dirigent und Verfasser erfolgreicher Bühnen- und Filmmusik. Letzteres brachte den in Grabs SG geborenen und in der Zürcher Altstadt wohnhaften Beretta denn auch zum Thema Alpsegen und damit in den Kanton Uri, wie er im Gespräch im Vorfeld der Uraufführung in Altdorf erklärt.

Durch Fredi M. Murer zu Uri gefunden

In den 1980er-Jahren lernte Beretta den Filmemacher Fredi M. Murer kennen. Der Austausch unter den jungen Künstlern führte schliesslich dazu, dass Beretta 1985 für Murers «Höhenfeuer» die Filmmusik komponierte. Diese räumte, nebst dem Film selber, verschiedene Preise ab. Woraufhin Beretta als «Murers Hofkomponist» auch die Filmmusik für dessen Werke «Vollmond» (1998) und «Vitus» (2006) komponierte.

Durch Murer, dessen Schaffen durch seine Jugendzeit im Kanton Uri geprägt war, habe auch er seine Liebe zu Uri entdeckt, wie Beretta schildert. Eine der Traditionen der Bergwelt, der Alpsegen, habe ihn nicht mehr losgelassen – und bringt ihn bis heute ins Schwärmen:

Der Alpsegen – hier im Duett vorgetragen von Älpler Toni Herger und Grosskind Jan Herger – hat den Zürcher Komponisten Mario Beretta zu einem eigenen Stück inspiriert. Bild: Stefanie Arm (Unterschächen, 18. Juli 2018)

«Die Vorstellung, dass ein Senn jeden Abend mit einem Gebetsgesang einen schützenden Ring um seine Alp bildet, hat mich nachhaltig fasziniert.»

Seither begleitete ihn das Thema immer wieder. Dies allerdings nicht von Anfang an sinfonisch. So komponierte Beretta etwa eine kammermusikalische Fassung des Alpsegens für das Musikfestival Davos und später auch eine Orgelversion, die in der Klosterkirche Einsiedeln aufgeführt wurde. Bis der Komponist schliesslich selber einen ganz eigenen Alpsegen für ein Sinfonieorchester komponierte.

Segen für die «Alp Erde»

Ursprünglich wollte er den Text nicht selber schreiben, wie Beretta erzählt. So habe er zunächst den Schriftsteller Adolf Muschg für sein Vorhaben gewinnen wollen. Nachdem das jedoch nicht fruchtete, griff er selber zum Stift. Als das Ergebnis Muschg überzeugte, beliess er es bei seinem Text. Und Pfarrer Christoph Sigrist, der seit 2020 vom Grossmünster aus seinen «Stadtsegen» über Zürich sendet, übernahm kurzerhand das Patronat für Berettas Vorhaben.

Der Text beinhaltet keinen Segen für eine spezifische Alp, sondern einen für die «Alp Erde». Beretta erklärt: «So reagiere ich auf das ‹Heute›, auf die enorme, angstdominierte Verunsicherung, indem ich versuche, die Sehnsucht nach den Bedingungen zu unterstützen, die eine bessere Welt möglich machen. Und zu vertrauen, durch musikalische Energie Kraft zu geben, diese Sehnsucht zuzulassen und so weit wie möglich umzusetzen und Verantwortung zu übernehmen für unser Land und darüber hinaus für die ‹Alp Erde›.»

Dabei wird Berettas Alpsegen eingebettet zwischen zwei bekannte Werke. So spielt die Camerata Cantabile zuerst die Einleitung von Franz Schuberts «Unvollendete», und nach dem Alpsegen die Sinfonie «Aus der Neuen Welt» von Antonín Dvořák. «So will ich einen Bogen schaffen von einer unvollendeten Vergangenheit über einen Segen für die ‹Alp Erde› hin zu einer neuen Welt», erklärt Beretta.

Dank Dätwyler Stiftung in Uri

Am 10. November kommt es nun zur Uraufführung von Berettas «Alpsegen» in der Tonhalle Zürich. Dass das Stück bereits zwei Tage davor, am Dienstag, 8. November, auch im Theater Uri uraufgeführt wird, ist der Dätwyler Stiftung zu verdanken, wie Beretta erzählt. Die Stiftung hat dem Projekt eine finanzielle Unterstützung zugesagt unter der Voraussetzung, dass Beretta aufzeigen muss, wie er sein Programm auch nach Uri bringen könnte. Das liess sich der Komponist nicht zweimal sagen – und schon hatte er die Aufführung im Theater Uri vereinbart.

Und so schliesst sich der Kreis, der mit der Begegnung mit Fredi M. Murer seinen Anfang nahm und Beretta nun zurück nach Uri führt. Kollegi-Schülerinnen und -Schüler zahlen lediglich 5 Franken Eintritt – den Rest übernimmt Beretta. So will er den jungen Urnerinnen und Urnern die klassische Musik näherbringen und bei dem einen oder anderen möglicherweise eine Faszination entfachen, die später ebenfalls Früchte trägt – so, wie es ihm mit dem Alpsegen ergangen ist.

«Alpsegen» wird am 8. November, 19.30 Uhr, im Theater Uri aufgeführt. Mehr Infos und Tickets finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen