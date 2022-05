Zum Abschluss wird im Vogelsang Altdorf gleich dreifach gerockt

Altdorf Zum Abschluss wird im Vogelsang gleich dreifach gerockt Das Kellertheater im Vogelsang beendet bald seine Saison. Zuerst wird aber noch ein letztes Mal voll aufgedreht. 11.05.2022, 19.34 Uhr

Die Acid-Rocker der Band Giöbia treten am Samstag in Altdorf auf. Bild: PD

Zum Saisonabschluss des Kellertheaters im Vogelsang bringen am Samstag gleich drei Bands die Bude zum «Schaukeln», wie die Betreiber mitteilen. Mit dabei ist «Giöbia»: Der mystische 60er-Jahre-Rock traf auf den neopsychedelischen Rock und vermischte sich bis zum Verlust des Bewusstseins der eigenen Essenz in einem überwältigenden und unaufhörlichen Soundtrack mit unverkennbarem italienischem Geschmack – das war die Geburtsstunde des Acid-Rock von Giöbia.

In einem Strudel, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt, entführen die einzigartigen Melodien des Quartetts den Hörer in eine Welt, in der die Grenzen der Realität nicht mehr definiert sind und alles passieren kann.

Neue Platten von Schweizer Bands

Mit «Monster‘s Mother» veröffentlicht die Bluesadelic-Band «Dear Misses» 2020 ihr drittes Album. Geprägt von einer Pipeline an Ideen und vom eigenen Rocky-Tocky-Haus ist ein pompöses Werk entstanden, das die analoge Reihe der Muotathaler Rockmusiker fortsetzt. Was am Ende eingängig, tanzbar und unterhaltend sein soll, sind anfangs wunde Finger, müde Augenlider und resignierende Blicke. Ambitionierte Ideen und unerfüllte Vorhaben werden zu Monster, die zum Kampf auffordern.

Mit «Wonderland» veröffentlichten die vier Innerschweizer von «ErIch» im Frühling 2021 ihr erstes Album. Dieses klingt, wie ein Débutalbum klingen sollte: energisch und ungestüm, aber dennoch eingängig und groovig. Elf originelle Rocksongs, die klassischen Rock, Desert Rock, Grunge und sogar ein bisschen Blues zu ihrem ganz eigenen Stil kombinieren. Aufgenommen und gemischt in den Foolpark Studios von Rock-Urgestein Deezl Imhof (er arbeitete unter anderem mit Luke Gasser, Doro Pesch, Bitch Queens und RAMS zusammen). (nke)

Tickets für den rockigen Abend gibt es unter www.kiv.ch oder am Schalter von Uri Tourismus erhältlich. Türöffnung ist am Samstag, 14. Mai, um 20.30 Uhr und Konzertbeginn um 21.30 Uhr.