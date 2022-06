Zusätzliche Kunstwerke am Zeughaus – Projekt wird konkreter

Altdorf Weiblichere Zeughaus-Fassade – Projekt wird konkreter Der Regierungsrat und der Altdorfer Gemeinderat haben ihre grundsätzliche Zustimmung zum Projekt der IG «Frauen in Uri sichtbar machen» gegeben. 07.06.2022, 17.40 Uhr

Nach Vorstellung der parteiunabhängigen IG «Frauen in Uri sichtbar machen» soll das Altdorfer Zeughaus mit zusätzlichen Kunstwerken geschmückt werden, die den Beitrag der Frauen zum Wohl des Kantons Uri würdigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion soll an die kantonale Volksabstimmung über das Frauenstimmrecht vor 50 Jahren erinnern. «Nachdem sowohl der Regierungsrat wie auch der Altdorfer Gemeinderat ihre grundsätzliche Zustimmung zum Projekt und Unterstützung signalisiert haben, können nun die konkreten Schritte zur Umsetzung beginnen», schreibt die IG weiter.