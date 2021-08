Performance von Kühne und Kiener beim Haus für Kunst Uri

Alpentöne Altdorf Mit Masken, Fahnen und Klängen – zwei Frauen erobern das Haus für Kunst Uri Kühne und Kiener zeigten in einer Performance ihre Sicht auf 50 Jahre Frauenstimmrecht. Dabei wurde auch die aktuelle Ausstellung miteinbezogen. Markus Zwyssig 14.08.2021, 14.16 Uhr

Ganz in Weiss und maskiert auf dem Balkon beim Haus für Kunst Uri: Performance zu 50 Jahre Frauenstimmrecht. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 13. August 2021)

Zwei ganz in Weiss gekleidete, maskierte Personen haben sich mit weissen Fahnen beim Haus für Kunst Uri positioniert. Die eine steht unmittelbar vor dem Haus. Die andere auf dem Balkon. Sie signalisieren ihre Kampfbereitschaft.

Dann plötzlich fallen die Masken. Die beiden Frauen zeigen ihre Gesichter. Claudia Kühne spielt auf dem Balkon Cello. Erst erklingt die alte Nationalhymne. Für den weiteren Verlauf der Performance an diesem Freitagabend hat sie die Stücke gezielt gewählt. Es ist Musik von und über Frauen.

Barbara Kiener kämpft vor dem Haus für Kunst Uri mit zwei weissen Fahnen für die Rechte der Frauen. Bild: Anian Heierli (Freitag, 13. August 2021)

Barbara Kiener beginnt derweil ihre beiden Fahnen zu schwingen. Das soll einen Bezug zur Jahrhunderte alten Tradition schaffen. Und: Die starren, alten Strukturen sollen aufgebrochen werden. «Perspective of Choice - Du hast die Wahl, 50 Jahre Frauenstimmrecht» heisst die Performance.

Nun geht es ins Haus. Dort ist zurzeit die Ausstellung Stadt im Museum Part I von Aldo Mozzini zu sehen. Und diese Stadt wollen die beiden Frauen nun erobern. Sinnbildlich für den langen Weg zum Frauenstimmrecht. Eine Installation von Aldo Mozzini, ein in Blautönen beleuchtetes Zelt, wird zum Wahllokal. Claudia Kühne loopt ihre Klänge. Die Stimmen werden übereinander geschichtet. Gerade so, wie die Frauen politisch an Einfluss gewinnen sollen.

Claudia Kühne loopt ihre Klänge auf dem Cello im Innern einer Installation von Aldo Mozzini. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 13. August 2021)

Zum Schluss der rund 20-minütigen Performance stehen beide Frauen auf dem Balkon. Das Publikum spendet Applaus. Doch zur Gleichberechtigung ist es noch ein langer Weg. Das musste auch Barbara Kühne im Vorfeld der Performance erfahren. Sie sagte im Gespräch mit unserer Zeitung.

«Es war sehr schwierig, jemanden zu finden, der mir das Fahnenschwingen beibrachte.»

Diese Performance wird wohl denn auch nicht die letzte von Kühne und Kiener zum Thema Gleichberechtigung gewesen sein.