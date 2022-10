Altdorf Zwei Pflegerinnen im Gespräch Im Sonntagsgespräch am 30. Oktober von TriffAltdorf sprechen Agnes Bossert und Anita Bissig. 26.10.2022, 13.55 Uhr

«Daheim oder Heim?» Um diese Frage dreht sich das kommende Sonntagsgespräch von TriffAltdorf. Beleuchtet werden das Älterwerden sowie die Alterspflege gestern und heute. Moderator Erich Herger unterhält sich am Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr, mit Agnes Bossert-Tresch, Schattdorf, und Anita Bissig, Isenthal. Agnes Bossert-Tresch, 63-jährig, arbeitet seit 2008 als Pflegefachfrau in der Alterspension Seerose. Sie war unter anderem Co-Leiterin im Betagten- und Pflegeheim Ursern in Andermatt. Anita Bissig, 21-jährig, absolvierte die Ausbildung als Fachfrau Gesundheit EFZ im Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf.

Heute leben in der Schweiz gut 400'000 Menschen über 80, 2040 könnten es doppelt so viele sein. Die Zunahme von Pflegebedürftigkeit geht deshalb alle etwas an. Aus- und Weiterbildung, Alterspflege damals und heute, Zuwendung, Demenz, Digitalisierung, Herausforderung zur Zeit von Covid 19, Ansprüche der Betagten und Angehörigen, Würde, Abschiednehmen: Das sind Themen, die am Sonntagsgespräch angesprochen werden sollen.

Das Gespräch findet in den Räumen an der Dätwylerstrasse 15 in Altdorf statt und ist öffentlich. TriffAltdorf lädt alle Interessierten jeden Alters herzlich ein. (pd/zf)