Uri: Borromeo-Festival bietet Querschnitt durch die Kammermusik

Altdorf Zwölf Konzerte bieten breiten Querschnitt durch die Kammermusik – Borromeo-Festival hat begonnen Die dritte Ausgabe ist am Dienstag gestartet. Das Festival hat sich zwar bereits einen Namen geschaffen – und trotzdem war es nach coronabedingter Pause fast ein Neuanfang. Markus Zwyssig 12.07.2022

Sie vertreten die Innerschweiz am Borromeo-Festival: Colette Brand, Naemi Dal Farra und Claudio Eichhorn, alle aus Altdorf (von links). Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 12. Juli 2022)

40 Musikstudentinnen und -studenten aus der ganzen Welt haben sich in Altdorf zum Borromeo-Festival getroffen, wo sie gemeinsam für Konzerte üben und diese dann aufführen. Auch die Innerschweiz ist dabei vertreten: Naemi Dal Farra (Geige), Claudio Eichhorn (Bratsche) und Colette Brand (Cello) wohnen alle in Altdorf und finden es toll, dass das Festival praktisch vor ihrer Haustüre stattfindet. Naemi Dal Farra macht bereits zum dritten Mal mit: «Ich hoffe auf mega viele Freundschaften und dass ich musikalisch zwei Wochen lang viele frische Eindrücke sammeln kann.» Gespannt und ein wenig aufgeregt ist Claudio Eichhorn auf die zwei Wochen voller Musik. «Das Festival ist für mich eine Premiere, auf die ich mich sehr freue.» Auch Colette Brand freut sich, mit Gleichgesinnten Musik zu machen. Neun Lehrerinnen und Lehrer sowie verschiedene Gastmusiker sind dabei.

Lorenz Gamma leitet mit seiner Frau, der amerikanischen Pianistin Ming Tsu, das Borromeo-Festival. Bilder: Markus Zwyssig (Altdorf, 12. Juli 2022)

Das Festival steht auch bei seiner dritten Ausgabe unter der Leitung von Lorenz Gamma und der amerikanischen Pianistin Ming Tsu, die beide in Los Angeles wohnen. Am ersten Festivaltag gibt es viel zu organisieren. Zwei Lehrer konnten nicht kommen, weil sie an Covid-19 erkrankt sind. «Der eine Lehrer wartet, bis er ein negatives Testresultat hat, dann kann er ins Flugzeug steigen und doch noch am Festival teilnehmen», so Lorenz Gamma. «Der andere Lehrer ist aus Kanada, einem Land mit strengen Coronarestriktionen, und schafft es in diesem Jahr leider nicht mehr ans Festival. Wir haben aber einen Ersatz für ihn gefunden.»

Vier grössere Kammermusikkonzerte

In den beiden Festivalwochen gibt es von diesem Donnerstag an bis am 24. Juli ein Dutzend Konzerte zu hören. Gespielt werden diese in der Kollegi-Kapelle, in der St.-Josef-Kapelle sowie im Pavillon beim Haus der Musik. Ein volles Programm also. Es gibt vier grössere Kammermusikkonzerte, welche die Lehrpersonen und Berufsmusikerinnen und -musiker spielen. Dazu kommen Schülerkonzerte, Solorezitals und Schüler-Kammermusik. Mit dabei ist auch das Studentenquartett (Kyan-Quartet) der Royal Academy of Music in London, das in der St.-Josef-Kapelle spielen wird. Ein besonderes Highlight verspricht das Brahms-Klavierquintett mit Andreas Haefliger.

Zwölf Konzerte, 50 Proben, über 50 Kammermusiklektionen und 120 Instrumentallektionen. All das muss in zwei Wochen passieren. Schon am ersten Tag geht es mit Vollgas los. In ganz vielen Räumen treffen sich die Kammermusikgruppen zu ihren Proben. Die Studentinnen und Studenten wohnen und essen in der International School in Altdorf (ehemals St.Josef).

Querschnitt durch Kammermusikliteratur und durch die Jahrhunderte

Die Konzerte werden einen Querschnitt durch die gesamte Kammermusikliteratur präsentieren. Das reicht von kleineren bis hin zu grösseren Werken. Die Konzerte am Festival beginnen mit einem intimen Duo und wachsen bis auf ein Oktett an. «Mit Kammermusik wäre es schwierig, in einer noch grösseren Formation am Festival in der Kollegi-Kapelle zu spielen. Ich denke, das ist das Maximum, was möglich ist. Das nützen wir voll aus», sagt Lorenz Gamma. Vom musikalischen Repertoire her werden das 18., 19. und 20. Jahrhundert durchstreift.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos. Finanziell unterstützt wird das Festival durch die Dätwyler-Stiftung und weitere Stiftungen, die Gemeinde Altdorf, die Korporation Uri sowie durch Private, Gönner und Geschäfte. Dazu kommt das Kursgeld, das die Studentinnen und Studenten zahlen. Der Kanton komme dem Festival sehr entgegen. Die Räumlichkeiten an der Kantonalen Mittelschule werden den Musikerinnen und Musikern zur Verfügung gestellt.

