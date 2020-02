Altdorfer Schüler lancieren die Fasnacht farbenfroh und lautstark An der Schülerkatzenmusik bewiesen Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Lehrpersonen viel Fantasie. Markus Zwyssig 13.02.2020, 15.44 Uhr

Schlaue Füchse an der Schulkatzenmusik in Altdorf. Astronauten trommeln an der Schulkatzenmusik lautstark mit. Die Schüler werden von Fasächtlern kräftig unterstützt Ob gross, ob klein - da trommeln alle mit. Die Schüler werden von vielen Fasnächtlern unterstützt. Piraten trommeln kräftig mit. Die Schüler werden von vielen Katzenmusikern unterstützt. Auch Astronauten kennen den Katzenmusikmarsch. Eisbären sorgen nochmals für winterliche Stimmung. Die Dinosaurier sind los. Piraten und Schotten waren mit dabei. Hexen trommeln kräftig mit. Sie sorgen für eine farbenfrohe Schulkatzenmusik. Auch Eisbären zogen durchs Dorf. Selbst Astronauten kennen den Katzenmusikmarsch. Die Schotten geizen für einmal nicht mit Trommelschlägen. Hexen und Harry Potters sind unterwegs. Die Dinosaurier sind los. Ein kunterbunter Umzug zog sich durch Altdorf. Die Dinosaurier sind los. Maler sorgen für einen farbenfrohen Umzug. Astronauten trommeln mit. An der Fasnacht sind selbst die Dinosaurier ganz zahm.