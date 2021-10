Verlorener Anhänger sorgt für Chaos auf Urner Hauptstrasse

Altdorf/Schattdorf Anhänger macht sich selbstständig und verursacht grossen Sachschaden Auf der Flüelerstrasse verlor ein Lieferwagen seinen Anhänger. Herumfliegende Teile, eine kaputte Strassenlampe und ein zerstörtes Wohnmobil waren die Folgen. Verletzt wurde niemand. 07.10.2021, 11.42 Uhr

Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Franken belaufen. Bild: Kapo Uri/PD

Zwei Unfälle auf den Urner Strassen beschäftigten am Mittwoch die Blaulichtorganisationen. So fuhr in Altdorf kurz vor 10.30 Uhr der Lenker eines Aargauer Lieferwagens mit Anhänger auf der Flüelerstrasse in Fahrtrichtung Altdorf. Auf Höhe des Schützenhauses verlor der Lieferwagen ohne Fremdeinwirkung den Anhänger, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung festhält.

In der Folge kollidierte der Anhänger zuerst mit dem rechtsseitigen Trottoir, touchierte dann einen Zaun und prallte ungebremst in ein parkiertes Wohnmobil. Durch den Aufprall mit dem Wohnmobil wurde der Anhänger zurück auf die Flüelerstrasse geschleudert und die auf dem Anhänger fest verbaute Radwechselmaschine wurde dabei abgeworfen, wodurch Öl auslief. Herumfliegende Teile touchierten zudem ein weiteres Fahrzeug. Ebenfalls wurde eine Strassenleuchte beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Franken belaufen, so die Urner Kantonspolizei.

Auch in Schattdorf krachte es

Am selben Tag kam es in Schattdorf zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Roller. So beabsichtige kurz nach 11 Uhr der Lenker eines PW mit Urner Kontrollschildern, von der Ringstrasse nach links in die Gotthardstrasse einzubiegen. Zur selben Zeit bog ein Rollerfahrer mit Urner Kontrollschildern von der Gotthardstrasse herkommend in die Ringstrasse ein. In der Folge krachte es. Der Rollerfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 64-jährige Mann wurde ins Kantonsspital Uri überführt, so die Kantonspolizei. Im Einsatz standen die Rega, ein lokales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (pd/RIN)