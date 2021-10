Altdorf/Stans 25 professionelle Stimmen singen den «versiegelten Engel» von Rodion Shchedrin Zum zwölften Mal kommt der ukrainische Kammerchor Cantus für seine Tour in die Schweiz: Er tritt in Altdorf und Stans auf. 14.10.2021, 17.30 Uhr

Der professionelle Kammerchor Cantus tritt in Stans und Altdorf auf. Bild: PD

Zum zwölften Mal kommt der professionelle Kammerchor Cantus aus der ukrainischen Region Transkarpatien auf Schweizer Konzerttournee. Für die Tournee 2021 hat der Dirigent Emil Sokach das hier selten aufgeführte Werk «Der versiegelte Engel» von Rodion Shchedrin ausgewählt.

Das farbenreiche Chorwerk, komponiert in der Tradition orthodoxer Kirchenmusik, verspricht ein aussergewöhnliches Konzerterlebnis zu werden. Für Emil Sokach ist das 1988 entstandene Werk ein Meilenstein in der russischen, geistlichen Chormusik des 20. Jahrhunderts.

Inspiration in einer Engelsikone gefunden

Inspirieren liess sich Shchedrin von Nicolai Leskows gleichnamiger Erzählung von 1873, der Geschichte um die dramatische Rettung einer von den Behörden konfiszierten und zerstörten wundertätigen Engelsikone. Der eindrucksvolle Farbenreichtum des Chorgesangs verbindet sich mit den betörenden Klängen der Soli, welche die russische Hirtenflöte und die Stimme des Engels symbolisieren. Die Geschichte der Engelsikone vermittelt Kraft und Mut in einer schwierigen Zeit.

Das Konzert findet am Sonntag, 17. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Altdorf statt. Am 27. Oktober tritt der Chor ausserdem um 19.30 in der Pfarrkirche Stans auf. Der Eintritt ist frei. Es wird aber eine Kollekte aufgenommen.

Den Kammerchor Cantus gibt es seit 35 Jahren

Der professionelle Kammerchor Cantus wurde 1986 in Uzhhorod (Westukraine) von Emil Sokach gegründet. Das Ensemble von 25 professionell geschulten Sängerinnen und Sängern trifft sich täglich zur Probearbeit. Das Repertoire umfasst neben Chormusik aus der traditionellen ostkirchlichen Tradition Werke von zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten.

Die Tournee wird organisiert vom Verein Nestu Netzwerk Schweiz-Transkarpatien, welcher auch Hilfsprojekte und Kulturreisen in die Ukraine organisiert. Zudem reisen jedes Jahr Sängerinnen und Sänger aus der Schweiz zu Singwochen mit Cantus in deren Heimat Transkarpatien, um mit den Profisängerinnen und -sängern gemeinsam eine Woche in die faszinierende Welt der orthodoxen Musik einzutauchen. Unter den Teilnehmenden sind auch immer wieder Personen aus dem Kanton Uri. (pd/mah)

Hinweis: Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten befinden sich auf der Website: https://www.nestu.org/cantus