Töfffahrer auf dem Klausenpass kollidiert mit Mauer

Altdorf/Unterschächen Drei Personen verletzen sich bei Verkehrsunfällen Auf dem Klausenpass stürzte ein Töfffahrer und im Bereich der Autobahnausfahrt Altdorf kam es zu einer Auffahrkollision. Beide Unfälle ereigneten sich am Sonntag. 14.06.2021, 14.03 Uhr

(pd/RIN) Am Sonntag, 13. Juni, kam es auf den Urner Strassen zu zwei Verkehrsunfällen. So fuhr in Unterschächen, kurz vor 12.30 Uhr, ein St.Galler Töfffahrer vom Klausenpass talwärts Richtung Unterschächen. In der S-Kurve im Bereich Hirmi rutschte mutmasslich das Hinterrad seines Motorrades weg. In der Folge kam er von der Strasse ab und kollidierte mit der dortigen Stützmauer, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Der Zweiradlenker zog sich leichte bis erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Franken.

Am selben Tag, kurz nach 18.45 Uhr, fuhr in Altdorf der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Überholspur der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Nord. Im Bereich vor der Autobahnausfahrt Altdorf musste der Lenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende Lenkerin eines Aargauer Personenwagens zu spät. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision, so die Kantonspolizei Uri. Die beiden Fahrzeuglenker zogen sich leichte Verletzungen zu, sie wurden durch den Rettungsdienst Uri erstversorgt. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.