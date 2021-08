Auf den Urner Strassen krachte es am Sonntag zweimal.

Altdorf/Wassen Mit platten Reifen und 1,78 Promille am Steuer: 21-jähriger Urner muss Ausweis abgeben Ein Selbst- sowie ein Auffahrunfall auf den Urner Strassen beschäftigte die Kantonspolizei Uri am Sonntag. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. 30.08.2021, 17.40 Uhr

Am Wochenende ereigneten sich auf den Urner Strassen gleich zwei Unfälle. So wurde der Kantonspolizei Uri am Sonntagmorgen, 29. August, kurz nach 06.30 Uhr, ein Personenwagen mit Urner Kontrollschildern gemeldet, welcher mit unsicherer Fahrweise auf der Flüelerstrasse in Altdorf unterwegs war. Eine Polizei-Patrouille konnte den PW-Lenker wenig später kontrollieren. Eine zu diesem Zeitpunkt durchgeführte beweissichere Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,78 Promille, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt.

Zudem wurden am Personenwagen zwei platte Vorderreifen festgestellt. Gemäss Aussagen des Lenkers, sei er auf dem Heimweg von einem Eventlokal mit seinem Fahrzeug mit einem Randstein kollidiert. Der Schaden am Auto beträgt rund 2000 Franken. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Der 21-jährige PW-Lenker wird sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Uri verantworten müssen.

Kollision zwischen PW nach Bremsung beim Fussgängerstreifen

Ebenfalls am Sonntag, kurz nach 15.30 Uhr, krachte es in Wassen. Der Lenker eines Personenwagens mit Graubündner Kontrollschildern, gefolgt vom Lenker eines Personenwagens mit Berner Kontrollschildern, fuhr auf der Kantonsstrasse von Wassen in Richtung Göschenen. Im Bereich Wattingen musste der vordere Lenker sein Fahrzeug bei einem Fussgängerstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Das bemerkte der nachfolgende Lenker zu spät. In der Folge kollidierte er mit dem Heck des voranfahrenden Personenwagens, schreibt die Kantonspolizei Uri. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 20'000 Franken. (pd/RIN)