Altdorf/Zürich Film über Urner Maler sorgt auch in Zürich für ausverkauftes Kino Der Dokumentarfilm «Fedier – Urner Farbenvirtuose» ist gut angelaufen – und das nicht nur in Uri. Markus Zwyssig 12.01.2022, 11.47 Uhr

Urner Trio vor dem Kino Houdini in Zürich (von links): Felix Schenker, Moderator der Sondervorstellung, die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Filmautor Felice Zenoni. Bild: Georg Kling/arttv

Nach der erfolgreichen Uraufführung des Dokumentarfilms «Fedier – Urner Farbenvirtuose» im sehr gut besetzten Cinema Leuzinger in Altdorf am Mittwoch, 5. Januar, fanden in vier Schweizer Städten Sondervorstellungen statt. Für Luzern, Basel, Bern und Zürich organisierte der Filmverleih Filmcoopi moderierte Vorführungen, an denen jeweils Mitglieder der Familie Fedier, Mitwirkende des Films sowie der Urner Regisseur Felice Zenoni anwesend waren.