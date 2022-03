Musical Space Dream in Zürich: Urner helfen tatkräftig mit

Altdorf/Zürich Urner helfen tatkräftig mit, in Zürich einen Musicaltraum auf die Bühne zu bringen Space Dream feiert am Mittwoch in der Maag-Halle in Zürich auf Schweizerdeutsch Premiere. Die Neuinszenierung kann auf sehr viel Unterstützung aus dem Kanton Uri zählen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Das Musical Space Dream feiert am Mittwochabend in der Maag-Halle in Zürich Premiere. Regie führt Rolf Sommer. Bild: René Tanner

«Das Kreativteam fürs Musical Space Dream gäbe es nicht ohne die Theatergruppe Eigägwächs», sagt Rolf Sommer. Er führt Regie und hat die Mundart-Bearbeitung gemacht für das grösste Musical, dass es jetzt in der Schweiz zu erleben gibt. Bis Mitte Mai ist Space Dream wöchentlich viermal auf der Bühne der Maag-Halle in Zürich zu sehen.

Jeanine Dinger führt Choreografie. Manuela Fedier macht die Regieassistenz. Alles Gesichter, die man im Kanton Uri von den verschiedenen Produktionen der Theatergruppe Eigägwächs bestens kennt. Doch damit nicht genug, mit dabei sind auch Josephine Enders, die zweimal das Bühnenbild bei den Eigägwächs-Produktionen geschaffen hat. Julia Zangger kennt man in Uri von den Kostümen beim Musical Pippin im Theater Uri.

Darko Soolfrank, der Verantwortliche für die Shows in der Maag-Halle in Zürich, war bei einem Besuch einer Aufführung der Theatergruppe Eigägwächs im Theater Uri derart angetan, dass Rolf Sommer das ganze Kreativteam nach Zürich mitnehmen konnte. Doch es gibt noch weitere Urner Bezüge: Der Schlagzeuger in der Band ist ebenfalls ein Urner. Der in Zürich lebende Patrik Horat sorgt für den richtigen Beat. Und schliesslich hat der musikalische Leiter Lukas Hobi in Schattdorf den Kindergarten besucht.

«Eine wahnsinnige Ehre, eine so grosse Kiste zu machen»

«Es ist für mich eine wahnsinnige Ehre, eine so grosse Kiste zu machen», sagt Rolf Sommer. So kurz vor der Premiere seien er und das ganze Team sehr aufgeregt und nervös.

«Wir hoffen, die Neuinszenierung des Musicals gefällt den Leuten. Es soll dazu beitragen, das Zürcher Kulturleben wieder einzuläuten.»

Rolf Sommer führt bei Space Dream Regie und kann auf Unterstützung zahlreicher Urnerinnen und Urner zählen. Bild: René Tanner

Das 1996 uraufgeführte Stück wird im Original auf Hochdeutsch gespielt. Gesungen wird auf Englisch. Bei der Neuinszenierung wird Schweizerdeutsch gesprochen und gesungen. «Die Story haben wir komplett überarbeitet», sagt Rolf Sommer. Möglich gemacht habe das die lange Vorbereitung während der Coronapandemie. «Die Zeit, die wir für die Vorbereitung zur Verfügung hatten, war ein Geschenk», sagt Sommer.

Die Musicals Titanic und Space Dream seien sehr unterschiedlich. «Sie zeigen, wie breit das Genre Musical ist», gibt sich der Regisseur überzeugt. Der Weg, die Musicals zur Bühnenreife zu bringen, sei bei beiden aber ziemlich ähnlich.

«Ein wenig vermisse ich die 50 Darstellerinnen und Darsteller, die bei den Aufführungen in Uri mitgemacht haben. In der Maag-Halle sind es deren 23.»

In Altdorf arbeitet Sommer mit Laien, in Zürich sind es Profis

In Altdorf arbeitete Rolf Sommer mit Laien, in Zürich sind es Profis. Wo liegen die Unterschiede? Profis stünden den ganzen Tag nach einem strikten Zeitplan zur Verfügung. Bei den Laien konzentriert sich das auf Abende und auf Probenweekends. Profis, vor allem der jüngeren Generation, hätten alle eine hochkarätige Ausbildung in Deutschland oder Österreich absolviert – in der Schweiz gäbe es nichts Vergleichbares. Rolf Sommer betont aber auch: «Trotz der sehr guten Ausbildung: Proben und eine gemeinsame Sprache finden, das müssen aber auch die Profis.» Sie seien aber versierter und mit ihnen könne er auf höherem Niveau einsteigen.

Ungewollt an Aktualität gewonnen hat der Inhalt des Stücks Space Dream, bei dem sich zwei Völker bekriegen. Zum Schluss schliessen sie aber Frieden.

«Den Bezug zur jetzigen Weltlage haben wir nicht beabsichtigt»,

beteuert Sommer und gibt zu bedenken, dass die Arbeiten an der Neuinszenierung bereits vor zwei Jahren begonnen haben. «Immerhin gibt es bei uns ein Happy End, darauf hoffen wir auch in der wirklichen Welt.»

