Pro Senectute Uri bietet Wintersport für Seniorinnen und Senioren

Alter Pro Senectute bietet Wintersport für Urner Seniorinnen und Senioren an Pro Senectute Uri bietet auch im kommenden Winter zahlreiche Möglichkeiten an, beliebte Schneesportarten auszuüben. Angesprochen sind Wintersportlerinnen und -sportler im AHV-Alter. 26.10.2022, 17.06 Uhr

Sport zu treiben in einer fröhlichen Gruppe macht zudem viel mehr Freude als im Alleingang unterwegs zu sein. Das weiss auch Pro Senectute Uri. Die Organisation lädt Urner Seniorinnen und Senioren daher zum gemeinsamen Wintersport ein.

Da eine gute Kondition das Fundament für den Wintersport bildet, wird die Wintersaison bei Pro Senectute Uri mit Skiturnen in der Turnhalle gestartet. Unter bewährter Leitung werden gezielte Übungen zur Förderung von Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Kraft vermittelt. Geturnt wird jeden Montag im November von 13.45 bis 15.15 Uhr in der Turnhalle der Dätwyler AG in Altdorf.

Schnupperkurs für alle im Langlauf

An drei Kurstagen am 6., 13. und 20. Dezember können interessierte Seniorinnen und Senioren unter kundiger Leitung in Realp oder Unterschächen ihre ersten Kilometer in der klassischen oder in der Skating-Technik absolvieren, bevor dann im Januar und Februar jeden Dienstag Langlauftage in den Langlaufgebieten der Zentralschweiz und im Goms stattfinden werden. Ein besonderer Höhepunkt in der Wintersaison bildet die Langlauf- und Ferienwoche im österreichischen Leutasch bei Seefeld vom 16. bis 22. Januar 2023.

In den Monaten Januar bis März finden jeweils mittwochs Winterwanderungen und donnerstags Skitage und Schneeschuhtouren statt. Auch ist wieder eine Ferienwoche vom 22. bis 28. Januar 2023 für die Skifahrer und Winterwanderer in Seefeld geplant. (pd/eca)

Das Detailprogramm mit den Daten und Informationen erscheint anfangs Dezember und ist gratis erhältlich bei der Geschäftsstelle der Pro Senectute Uri, Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf, Telefon 041 870 42 12, info@ur.prosenectute.ch oder ab Dezember online unter ur.prosenectute.ch abrufbar.