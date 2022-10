Altdorf Das Alters- und Pflegeheim Rosenberg ist in die Jahre gekommen – und muss sich mit der Zukunft beschäftigen Das Altdorfer Heim ist sanierungsbedürftig. Bevorzugt wird ein Neubau auf grüner Wiese. Der Heimleiter und der Verwaltungsratspräsident erklären auf dem Rundgang weshalb. Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Abends um 17 Uhr. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Rosenbergs nehmen gerade ihr Nachtessen ein. Auf den verwinkelten Gängen des Alters- und Pflegeheims herrscht viel Betrieb, man grüsst sich im Vorbeigehen. Esther Arnold, administrative Leiterin und langjährige Mitarbeiterin, schliesst ein Zimmer am Ende des Gangs auf.

Es handle sich dabei um ein Ferienzimmer, ist also für kurze Aufenthalte gedacht. Der Raum wirkt wohnlich, die eingebauten Schränke und die Wandverkleidung erinnern an die 1980er-Jahre. Die Türen sind schmal. «Ein Pflegebett bringt man da nur aufrecht heraus», erklärt Esther Arnold.

Weniger Betten geplant

Die Erneuerung der Infrastruktur sei schon länger auf der Traktandenliste, sagt Verwaltungsratspräsident Hermann Näf, der sich an einen Tisch in der Cafeteria gesetzt hat.

«Wir müssen uns vor allem Gedanken machen, wie der künftige Rosenberg aussehen wird.»

Damit meint er, wie sich das Angebot in Zukunft präsentieren wird. Heute sind es 130 Betten, zehn davon entsprechen jedoch oft nicht mehr den heutige Ansprüche und sind daher für den Notfall vorgesehen. 123 Bewohnende leben zurzeit im Heim. Die Zahlen werden sich verändern. So möchte der Rosenberg künftig 100 Betten anbieten, 72 davon als Pflegebetten und 28 für sogenanntes «intermediäres Wohnen». Damit ist das Wohnen mit Dienstleistungen und Betreuung gemeint, ohne dass viel Pflege nötig ist. Unter dem Strich werden also 30 Betten weniger zur Verfügung stehen. Hat die Leitung des Rosenbergs etwa den demografischen Wandel nicht mitbekommen?

Das Altersheim Rosenberg ist sanierungsbedürftig. Bild: Florian Arnold

«Doch, aber auch die Gesellschaft wandelt sich», erklärt Geschäftsleiter Jan Kees Kram. «Heute lebt immer noch ein hoher Anteil von Menschen im Altersheim, der nicht unbedingt hier sein müsste.» So sinke schweizweit die Aufenthaltsdauer in den Altersheimen. Die Entwicklung gehe in die Richtung, dass Menschen noch länger zu Hause wohnen bleiben und dort unterstützt werden.

Allerdings sei dies heute für viele Menschen nicht möglich, da sich Menschen mit tiefen Einkommen und geringem Vermögen, dringend benötigte Betreuungsangebote nicht leisten können. Das System der Ergänzungsleistungen greift hier oftmals nicht, da derartige Leistungen nicht übernommen werden. «Dieser Fehlanreiz muss korrigiert werden», so die Meinung des Geschäftsleiters.

Grosse Kompromisse nötig

Trotz weniger Betten wird insgesamt mehr Platz benötigt. Doch ein Umbau bei laufendem Betrieb scheint unmöglich. Und das bestehende Gebäude so umzugestalten, dass es den neuen Anforderungen genügen würde, wäre eine schwierige Aufgabe. Denn beispielsweise für anspruchsgerechte Nasszellen in allen Zimmern fehlen die Grundvoraussetzungen. «Man müsste bei der Pflege und Betreuung grössere Kompromisse eingehen», sagt Verwaltungsratspräsident Hermann Näf.

Sie wünschen sich einen Neubau des Rosenbergs: Verwaltungsratspräsident Hermann Näf und Heimleiter Jan Kees Kram. Bild: Florian Arnold

Auf den ersten Blick steht der Rosenberg an einem attraktiven Ort: Mitten im Altdorfer Dorfzentrum umrahmt von Geschäften, Restaurants und Cafés, wo man spontan mit Freunden und Verwandten Kontakt pflegen kann. «Das geschieht jedoch in der Realität nicht so oft», sagt Geschäftsleiter Kram. Die meisten Kontakte zwischen Bewohnenden und deren Angehörigen finden jeweils geplant und oft in den Räumlichkeiten vom Rosenberg statt.

Weil das Heim in den Hang hinein gebaut wurde, ist der Zugang zu Fuss erschwert. Besonders im Winter bei Eisglätte könne es zu heiklen Situationen kommen. Zudem würde ein grösseres Heim den Blick auf das historische Kapuzinerkloster, das einen wichtigen Akzent im Ortsbild von Altdorf setzt, noch stärker einschränken. «Das Volumen des Altersheims zu vergrössern, wird schon aus diesem Grund sehr schwierig werden», gibt Näf zu bedenken.

Stress für Bewohnende vermeiden

Da würde sich doch der Altbau des Kantonsspitals Uri anbieten, zumindest als Zwischenlösung. Man habe diese Option sehr wohl geprüft, sagt Näf. «Eine Zwischennutzung würde aber teuer und ist nicht attraktiv. Das gilt auch für das Personal, bei dessen Rekrutierung wir mit einem dauernden Fachkräftemangel konfrontiert sind», so der Verwaltungsratspräsident.

«Ein Spitalgebäude ist kein Altersheim», wirft Kram ein. «Es ist für unsere Arbeitsabläufe suboptimal und nicht wohnlich und heimelig gestaltet, sodass bei einer Zwischennutzung auch hier grössere Investitionen anfallen würden.» Zudem will man verhindern, dass gewisse Bewohnende mehrfach innerhalb von kurzer Zeit umziehen müssen.

«So ein Umzug bedeutet für eine ältere Person sehr viel Stress, den wir möglichst vermeiden möchten.»

Will heissen: Ein Neubauprojekt auf der grünen Wiese wird klar bevorzugt. Aktuell sei man deshalb auf der Suche und in Abklärung für mögliche Standorte. «An das Grundstück, das wir suchen, werden sehr hohe Ansprüche gestellt», sagt Näf, so etwa in Bezug auf die Grösse und die Lage.

Die Liegenschaft soll gut an den öffentlichen Verkehr angebunden sein und auch Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe bieten. «Es gibt gewisse Parzellen, die für uns interessant sein könnten. Noch sind wir aber mit keinen privaten Eigentümern in Kontakt getreten.» Aus diesem Grund wolle man auch noch keine möglichen Standorte nennen.

Für die nächsten 40 Jahre planen

Das Altersheim Rosenberg ist sanierungsbedürftig, was auch ein Blick auf die Heizung verrät. Bild: Florian Arnold

Der Rundgang durch das Altersheim endet im Keller. Hier befinden sich die Küche und der Heizungsraum. Neon-Röhren erhellen die Räume. Ein Blick genügt: Die Infrastruktur ist definitiv in die Jahre gekommen.

«Alles funktioniert, aber vieles ist nicht mehr zeitgemäss»

, fasst es Esther Arnold zusammen. «Allein die Infrastruktur macht es nicht aus», fügt Jan Kees Kram an. «Wir spielen qualitativ in einer guten Liga. Aber mittelfristig macht es betriebswirtschaftlich wenig Sinn, nur Altes zu flicken.» Nach 40 Jahren ist es an der Zeit, die Zukunft für die nächsten 40 Jahre zu planen.

