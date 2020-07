Am Klausen will man mit neuem Charme punkten

Ab kommender Saison bricht an der Passhöhe eine neue Epoche an: Das Hotel aus dem Jahre 1903 weicht einem Neubau mit zeitgenössischem Charakter. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren.

Christian Tschümperlin 11.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein ambitionierter Zeitplan: Ende Saison, wenn der Klausenpass in die Winterpause geht, soll das neue Hotel Klausenpass stehen. Einer, der das Projekt mit vorantreibt, ist der Schlosser Andre Zgraggen aus Schattdorf. Zusammen mit 15 weiteren Bauarbeitern trifft man ihn am Freitagmorgen am Klausenpass an. Vor Ort sind auch Zimmermänner, Maurer, Elektriker, Sanitäre und Fensterbauer. Das Dach ist bereits angebracht. Dessen Schatten schützt vor der prallen Sonne. Die Arbeit an der kühlen Bergluft gefällt Andre Zgraggen sehr. «Der grösste Stress ist vorbei, jetzt wo wir die Verstrebungen aufgerichtet haben», sagt er. Zgraggen arbeitet an diesem Morgen an der Lastabnahme: Die Eisenträger helfen mit, die Decke zu tragen.

Bestens mit dem Projekt vertraut ist auch Markus Schuler von Schuler Holzbau mit Sitz in Schattdorf. Die Firma beliefert das Bauprojekt mit Elementen. Schuler sitzt im Verwaltungsrat der Klausenpass Betriebe AG, die Markus Schulers Vater mitgegründet hatte. Das Gastro- und Tourismusunternehmen betreibt unter anderem das Hotel Restaurant an der Passhöhe.

Zeitgenössischer Komfort als grosser Pluspunkt

Markus Schuler sitzt im Verwaltungsrat der Klausenpass Betriebe AG und kennt sich aus mit dem Neubau des Hotels Klausenpasshöhe. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Als grösste Herausforderung nennt Schuler die kurze Bauzeit. «Wir haben jeweils nur die Hälfte des Jahres zur Verfügung», sagt er. Die Aushubarbeiten hatten im vergangenen Juni begonnen. Die Baumeisterarbeiten konnten erst mit zwei Monaten Verspätung in Angriff genommen werden. Grund dafür waren unerwartete geologische Verhältnisse und ein hohes Wasseraufkommen von der Hangseite her. Er sagt:

«Da haben wir gekämpft und darum ist das heuer ein sportliches Programm.»

Das neue Hotel kann vor allem mit Komfort punkten: Für die Gäste gibt’s 14 Zimmer mit 28 Betten. Das sind 4 Zimmer beziehungsweise 3 Betten weniger als im alten Hotel, das 1903 im Belle-époque-Stil errichtet wurde. «Die neue Terrasse wird breiter, auf die Gäste wartet pro Zimmer eine eigene Dusche. Bisher stand nur eine Etagen-Dusche zur Verfügung», sagt Schuler. Küche und Lüftung sind auf dem neuesten Stand und auch wärmetechnisch sei das neue Hotel topmodern.

Dass man überhaupt ein neues Hotel bauen darf, ist keine Selbstverständlichkeit. «Das war eine Zangengeburt», erinnert sich Schuler. Das alte Hotel Klausenpasshöhe wurde noch unter altem Recht ausserhalb der Bauzone errichtet und auch das Nachfolgeprojekt ist nicht eingezont. «Ursprünglich strebten wir für den Neubau eine Tourismuszone an, doch das Projekt wurde für nicht bedeutend genug befunden.» Auch die Heimatschutzkommission hatte ein Wörtchen mitzureden. Eine der Vorgaben betraf die Fassade, eine andere das Material: Stein und Holz sollten charakterlich in die Region passen, der Neubau betreffend Dimensionen zum Altbau wesensgleich sein. «Mit etwas Unterstützung von Justizdirektorin Heidi Z’graggen hat es dann mit der dritten Projekteingabe geklappt», sagt Schuler.

Mehr Isolation statt Erdsonde

Das neue Hotel wirkt nicht nur modern, das ist es auch: Dieses wird behindertengerecht sein und man will eine Ladestation für E-Bikes vor dem Haus installieren. Die Pläne für eine Erdsonde mussten wegen der hohen Lage begraben werden, dafür wird das Gebäude besonders gut isoliert. Insgesamt werden sich die Kosten auf gut 6 Millionen Franken belaufen. «Es ist ein Herzens­objekt, so etwas macht man nicht wegen der Rendite. Aber wenn das Wetter gut ist, herrscht hier oben ein Höllenbetrieb», weiss Schuler.

Neues Wirte-Duo ist im Element

Beatrice Arnold wirtet seit der Saison 2020 auf dem Hotel Restaurant Klausenpasshöhe. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Seit dieser Saison hat das Hotel Klausenpasshöhe auch ein neues Hotellier-Duo: Beatrice Arnold und Jonas Wyrsch. Arnold kennt den Betrieb auf dem Klausenpass seit klein auf. Nach ihrer Lehre zur Floristin sammelte sie berufliche Erfahrung in der Gastronomie, so etwa auf dem Jochpass in Engelberg. Die Quereinsteigerin besitzt auch das Wirtepatent. Sie hat sich gut eingelebt: «Dies ist ein Ort mit vielen Naturkräften und einer wunderbaren Aussicht», schwärmt sie. «Uns gefällt es sehr gut hier. Die Herausforderung macht Spass.»

Die neuen Wirte setzen auf neu interpretierte Schweizer Küche, die bei den Gästen gut ankommt, wie eine kleine Umfrage zeigt. Allerdings gibt es auch Stimmen, die den eigentümlichen Charakter des alten Hotels Klausenpasshöhe vermissen werden. Auch Beatrice Arnold gibt zu: «Das alte Hotel hat viel Charme. Es ist ein Zeitzeugnis.» Eine Renovation sei aber nicht mehr in Frage gekommen. «Durch das ganze Fundament zieht sich ein grosser Riss, der jedes Jahr grösser wird, das Gebäude kippt nach vorne. Man hat versucht, es zu retten, was schief ging.» Für die Zukunft ist sie zuversichtlich:

«Vielleicht erschafft man mit dem Neubau wieder ein frisches Zeitzeugnis für die nächsten 100 Jahre.»