Schattdorf Alt Landamann Ambros Gisler hat Grund zum Feiern: der 80. Geburtstag Am Freitag, 26. März, feiert CVP-Alt-Landammann Ambros Gisler seinen 80. Geburtstag. Ein Blick zurück zeigt sein politisches Wirken. 26.03.2021, 17.04 Uhr

Ambros Gisler geniesst es auch im hohen Alter, am Reussdelta spazieren zu gehen. Bild: PD

(pd/inf) Ambros Gisler gehörte dem Gemeinderat von Schattdorf 14 Jahre an, wovon er vier Jahre als Gemeindepräsident amtete. Nach der Wahl in die Urner Regierung diente er dieser vom 31.Mai 1984 bis 31.Mai 2000. Als Landammann des Kantons Uri amtete er vom 1.Juni 1990 bis 31.Mai 1992. In diese Zeit fällt das Jubiläum «700 Jahre Eidgenossenschaft», mit der Einweihung des «Weg der Schweiz», dem «Tag der Jugend» und der «Bundesfeier» auf dem Rütli. Am 1. August 1991 waren auf dem Rütli der Gesamtbundesrat, viele eidgenössische Parlamentarier und Regierungsvertreter aller Kantone anwesend.