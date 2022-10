Tag der offenen Tür beim Camper-Imperium in Amsteg

Werkstatt in Amsteg «Wir sind sehr happy hier»: Zwei Camper-Freaks gewähren Einblicke in ihr Imperium Mit der Eröffnung ihres Camper-Imperiums haben Veronika Rojek-Wöckner (34) und Alex Wöckner (33) einen Traum verwirklicht. Ihre Werkstatt befindet sich seit kurzem in Amsteg. Jetzt kommentieren 21.10.2022, 16.30 Uhr

Die Camper-Imperium-Inhaber Veronika Rojek-Wöckner und Alex Wöckner testen ein flexibles mobiles Solarpanel. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 19. Oktober 2022)

Es ist ein wunderschöner Herbsttag mit ungewöhnlich warmen Temperaturen. Veronika Rojek-Wöckner und Alex Wöckner nutzen den strahlenden Sonnenschein, um ein für einen Kunden beziehungsweise dessen Camper angeschafftes flexibles mobiles Solarpanel zu testen. Mit einer App können sie überprüfen, wie viel Strom das Teil produziert. Je nach Ausrichtung gibt es erhebliche Schwankungen. Daneben sind die Inhaber des Camper-Imperiums bei einem anderen Kundenfahrzeug noch mit dem Einbau einer Standheizung beschäftigt. Zudem überprüfen sie bei einem weiteren Camper ein ausfahrbares Lavabo.

Anfang 2020 wagten Veronika Rojek-Wöckner und Alex Wöckner, die zuvor beide bei den Pilatus-Flugzeugwerken in Stans gearbeitet hatten, den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffneten ihr Camper-Imperium. Die Manufaktur und Werkstatt befanden sich zunächst etwas mehr als zwei Jahre in Büren (NW). «Für grosse Fahrzeuge hatten wir nicht genügend Platz. Deshalb haben wir nach anderen Räumlichkeiten Ausschau gehalten. Es war sehr schwierig, etwas Passendes zu bekommen», verrät Alex Wöckner.

Fündig wurden sie schliesslich im Gewerbegebiet Grund in Amsteg. Der Umzug dorthin erfolgte vor rund drei Monaten. «Wir sind sehr happy hier. Der Standort ist ähnlich gut wie der vorherige. Zudem gefällt es uns sehr, hier in Amsteg zu wohnen», betont Veronika Rojek-Wöckner, die von Hause aus promovierte Maschinenbauerin ist. Ihr Mann, der bei Pilatus als Mechaniker arbeitete, fügt an:

«Für mich war es immer ein Traum, selbstständig zu werden. Ich glaube, wir haben den richtigen Zeitpunkt dafür erwischt.»

Ihre Firma gründeten sie kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie. Der dadurch lancierte Camper- und Wohnmobilboom kam ihnen ein Stück weit entgegen. Ihre Mietfahrzeuge waren sehr gefragt. Inzwischen ist der Hype jedoch wieder etwas abgeflacht. «Campen ist nicht für jedermann geeignet. Viele haben das gemerkt und sich wieder umorientiert», glaubt Veronika Rojek-Wöckner, die auch als freie Mitarbeiterin für unsere Zeitung tätig ist.

Schon früh mit dem Campingvirus infiziert

Zu ihrer Camper-Manufaktur sagt sie: «Uns ist es wichtig, dass wir alles aus einer Hand anbieten können, von der ersten Schraube bis zum Finish mit der Lichterkette. Wir bieten Vollausbauten an. Oder rüsten Fahrzeuge auch nach, beispielsweise mit Standheizungen, Toilettensystemen oder Alarm- und Solaranlagen sowie Aufstelldächern und vielem mehr.» Beide wurden schon von Kindesbeinen an mit dem Campingvirus infiziert, stammen sie doch aus Familien, die regelmässig Campingurlaub machten. Auch zusammen waren und sind sie häufig mit dem Camper unterwegs. Somit verfügen sie über den grossen Erfahrungsschatz, von dem sie profitieren können.

Ein ausfahrbares Lavabo wird überprüft. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 19. Oktober 2022)

Alex Wöckner, ein gebürtiger Hamburger, und Veronika Rojek-Wöckner, die aus Berlin stammt, lernten sich im Allgäu kennen und lieben. Vor etwas mehr als vier Jahren kamen sie gemeinsam berufsbedingt in die Schweiz. Beide sind begeisterte Outdoorsportler und gehen gerne biken, wandern, bergsteigen und im Winter auf Skitouren. Das Gleitschirmfliegen haben sie inzwischen aufgegeben, weil sie dafür zu wenig Zeit finden.

Das Camper-Imperium betreiben sie selber, ohne Mitarbeiter. Dazu erläutert Veronika Rojek-Wöckner: «Wir wollen nicht unbedingt expandieren und vermeiden, dass Hektik aufkommt. Uns ist wichtig, dass wir jene Qualität bieten können, die unseren Ansprüchen genügt. Die Arbeit ist sehr herausfordernd. Gleichzeitig erfordert sie auch Kreativität. Unsere Stärke ist die Individualität. Wir können auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen.»

Tag der offenen Tür am 23. Oktober

Am Sonntag gibt es im Camper-Imperium (Grund 77 in Amsteg) einen Tag der offenen Tür. Dazu erläutert Alex Wöckner: «Wir möchten in der neuen Werkstatt auf eine gute Zeit anstossen und uns auch ganz persönlich vorstellen.» Losgeht es um 13 Uhr mit einem Willkommensapéro. Anschliessend gibt es ein kleines Programm für Selbstausbauer, Bastler und Neugierige. Es beinhaltet unter anderem auch eine Werkzeugkunde im Camper-Bau. Thematisiert wird auch die Sicherheit beim Campen.

