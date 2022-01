Kundenberater Heinz Gisler: «Der Job wird immer anspruchsvoller»

Amsteg «Der Job wird immer anspruchsvoller» Heinz Gisler war über 40 Jahre für Alpina und Zurich in der Versicherungsbranche tätig. Am Freitag hatte er seinen letzten Arbeitstag. Rückblick, Momentaufnahme und Ausblick. Bruno Arnold 29.01.2022, 05.00 Uhr

Mehr als 40 Jahre lang arbeitete Heinz Gisler in der Versicherungsbranche. Bild: Urs Hanhart (Amsteg, 27. Januar 2022)

Dienstag, 25. Januar 2022. Der 65-jährige Heinz Gisler geniesst den Kaffee im Besprechungszimmer der Zurich Generalagentur in Amsteg. Er zeigt sich gesprächig und äusserst entspannt. Nicht ohne Grund: Nach über 40 Jahren als Kundenberater und Generalagent für die Alpina und die Zurich zieht er eine äusserst positive Bilanz. «Es waren lehr- und abwechslungsreiche Berufsjahre. Ich durfte unzählige bereichernde Begegnungen mit Menschen aller Art erleben und wertvolle Kontakte knüpfen, aus denen sich enge Freundschaften entwickelt haben.»

Zufällig in der Branche gelandet

Nach dem Abschluss der KV-Lehre bei der Urner Kantonalbank landete Heinz Gisler 1977 – eher zufällig – in der Versicherungsbranche, bei der damals von Gustav Gisler-Waldis geleiteten Alpina-Generalagentur Uri. «In der Generaldirektion weigerte man sich zwar standhaft, einen 20-Jährigen anzustellen», sagt er mit Lachen. «Zu hohe Ausbildungskosten für einen Mann, der sich so oder so nach ein paar Jahren beruflich neu orientieren wird», habe die Begründung gelautet. Doch in der Alpina-Personalabteilung sollte man sich getäuscht haben, Gustav Gisler-Waldis hingegen hatte das richtige Gespür gezeigt. Heinz Gisler und die Versicherungsbranche wurden zu einer jahrzehntelangen beruflichen Symbiose. Bereits mit 28 Jahren durfte der damalige Urner Spitzenhandballer die Leitung der Altdorfer Agentur übernehmen. 1996 schloss er eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung mit dem Diplom für Verkaufsagenten ab. Sein fundiertes Fachwissen und seine grosse Erfahrung im Versicherungswesen gab er in der Folge auch an die jungen KV-Lehrlinge weiter, nicht nur firmenintern, sondern auch als Ausbildner am BWZ Uri.

Von der Alpina zur Zurich in Uri

Nach der Integration der Alpina in den global tätigen Schweizer Versicherer Zurich führte Heinz Gisler die Urner Generalagentur im Altdorfer «Egghus» ab 2004 erfolgreich in die Zukunft. In der Person von Hermann Epp aus Silenen fand Heinz Gisler einen geeigneten Nachfolger, dem er 2015 die Leitung übergeben konnte, um sich nach 30-jähriger Führungstätigkeit wieder hauptsächlich als Kundenberater zu engagieren. 2019 erfolgte der Umzug von Altdorf nach Amsteg. Die Zurich Generalagentur Hermann Epp AG beschäftigt heute an den Standorten Amsteg, Stans und Schwyz über 40 Mitarbeitende.

Das Beziehungsnetz als eigentliches A und O

Helvetia. Mobiliar. AXA. Allianz. Was bietet die Zurich mehr als andere Gesellschaften? «Die Produkte der einzelnen Gesellschaften sind zum grössten Teil deckungs- und prämiengleich», erklärt Gisler. «Im Produkteverkauf läuft es grundsätzlich nicht viel anders als vor 40 Jahren. Den Abschluss kann meistens noch immer derjenige Verkäufer tätigen, der das beste Beziehungsnetz unterhält. Er muss Vertrauen schaffen, aber auch auf eine schnelle und unkomplizierte Erledigung des Schadenfalls durch die verantwortlichen Leute seiner Gesellschaft zählen können.» Wer jetzt aber meine, als Versicherungsverkäufer schnell gutes Geld verdienen zu können, der liege falsch. «In Uri kennt fast jeder jeden. Hier sind Seriosität, Nachhaltigkeit, Unbefangenheit dem Kunden gegenüber, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und psychologisches Fingerspitzengefühl nicht nur leere Worte.»

Trotz der unveränderten Erfolgsfaktoren: «Der Job des Kundenberaters ist anspruchsvoller geworden, nicht zuletzt aufgrund der Digitalisierung und der Kannibalisierung durch die eigene Gesellschaft», sagt Gisler. Es seien vermehrt Online-Angebote oder spezielle Internet-Plattformen auf dem Markt. Eine der Konsequenzen: «Es wird für Berater immer schwieriger, neben dem eher tiefen Grundgehalt ein anständiges Einkommen über Provisionen zu generieren. Diese sind Schwankungen und Risiken unterworfen. Deshalb lassen sich kaum mehr junge Leute finden respektive ausbilden.» Berater müssten sich auf anspruchsvolle, zeit- und ausbildungsintensive Bereiche wie Vorsorge-, Pensions- und Unternehmensberatung für Firmen konzentrieren.

Junge können Portefeuille brauchen

Für Gisler geht aber auch das Zwischenmenschliche immer mehr verloren. Er zieht eine Parallele zum Pflegebereich: «Wie die Fachangestellte Gesundheit für die Betreuung des Patienten, so hat auch der Versicherungsberater immer weniger Zeit für den Produkteverkauf beim Kunden vor Ort. Er muss vermehrt administrieren und ungeliebten Bürokratiekram erledigen.» Gerade aufgrund dieser Entwicklung im Beraterbereich ist für Heinz Gisler klar: «Ich höre vollständig auf, gebe mein Portefeuille an meine jungen Kollegen weiter. Sie können es brauchen.» Umso mehr freut er sich auf die Zukunft. Reisen, Engagements im sozialen Bereich, Sprachkenntnisse auffrischen, Sport treiben, vermehrt kochen: «Mir wird es sicher nicht langweilig.»