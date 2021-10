Amsteg Neues Buch dokumentiert die Geschichte der Fotografie in Uri Der Fotoband «Fotografie in Uri» von Ruedi Gisler-Pfrunder ist bei der Vernissage auf positives Echo gestossen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 18.10.2021, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Hirtler (links) und Ruedi Gisler freuen sich über den neuen Fotoband «Fotografie in Uri». Bild: Markus Zwyssig (Amsteg, 17. Oktober 2021)

Im Dachstock des Kraftwerks Amsteg ist am Sonntagabend rund hundert Personen das neue, 348 Seiten dicke Buch «Fotografie in Uri» vorgestellt worden. «Es war ein langer Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Buch. Man kann diesen Weg vergleichen mit einem Fernwanderweg, auf dem man monatelang unterwegs ist», sagte Verleger Christof Hirtler. Er freue sich, dass nun mit viel Ausdauer und Durchhaltevermögen das Ziel erreicht sei.

Das Buch ist eine Zeitreise. Die ältesten vorgestellten Fotografien stammen aus der Zeit um 1850. Die Neusten sind 2021 entstanden. Zu sehen ist beispielsweise, wie um 1860 Postkutschen auf dem Dorfplatz von Wassen eintreffen, Personen auf der 1865 eröffneten Axenstrasse flanieren oder Dampfzüge der 1882 eröffneten Gotthardbahn die Kerstelenbachbrücke hoch über Amsteg passieren. Fotografen aus Amerika, Frankreich, England, Deutschland oder der Schweiz waren hierbei in Uri unterwegs. «Dank der Erfindung der Stereokamera bereisten ab 1860 Fotografen jeden erdenklichen Ort der Welt. Die Fotografie war von Beginn an global», so Hirtler.

Die wichtigste Quelle für das neue Buch war neben Ruedi Gislers eigenem Archiv das Staatsarchiv Uri, das sowohl analog als auch digital über die grösste Sammlung von Fotografien aus dem Kanton Uri verfügt. Herausragend sind dabei die Bestände der Fotografenfamilie Aschwanden. Die Dynastie hinterlässt ein sehr reiches Fotoarchiv, das vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis ins beginnende 21. Jahrhundert reicht.

Zu Beginn war Fotografieren sehr kompliziert und zeitintensiv

Das neue Buch ist Uri und seinen Fotografen gewidmet. Das Gerüst dazu bilden die Texte von Ruedi Gisler-Pfrunder. Der 73-jährige Urner, der in Basel lebt, hat in den vergangenen Jahren viele Beiträge rund um die Geschichte der Urner Fotografie für die lokalen Medien verfasst. Er zeigte sich am Sonntagabend glücklich darüber, dass seine Artikel nun überarbeitet und in einem umfassenden Buch erschienen sind. An der Vernissage zeigte er auf, wie kompliziert und zeitintensiv das frühe Fotografieren mit den vorhandenen Chemikalien, Materialien und Fotoapparaten war.

Beat Jörg: «Die reiche Verkehrsgeschichte und der damit verbundene Austausch mit der weiten Welt haben Uri in ein gastfreundliches Land verwandelt.» Bild: Markus Zwyssig (Amsteg, 17. Oktober 2021)

Bilder als Anstoss, den Blick für die Möglichkeiten für die Zukunft zu schärfen

Beat Jörg bezeichnete sich als grosser Fan von Fotobüchern und Fotoausstellungen. «Der Kanton Uri zeichnet sich durch eine starke Verbundenheit der Menschen mit der Geschichte und ihrem Lebensraum aus», so der Bildungs- und Kulturdirektor. Beat Jörg misst den Fotografien eine grosse Bedeutung zu: «Jede Fotografie eröffnet den Blick in die Vergangenheit. Dabei wird schlagartig klar, was den Menschen vorwärtsgebracht hat. Bilder können ein Anstoss sein, den Blick für die Gegenwart und die Möglichkeiten für die Zukunft zu schärfen.»

Historiker Hans Stadler gibt an der Vernissage Einblicke in das neue Buch. Bild: Markus Zwyssig (Amsteg, 17. Oktober 2021)

Hans Stadler war des Lobes voll über das neue Buch. Es handle sich um ein sehr bedeutendes Werk mit vielfältiger Bedeutung weit über Uri hinaus, sagte der Historiker. Die Texte sind begleitet von Bildfolgen, Text und Bild greifen ineinander. Immer kommen auch Rückblenden und Vorausblicke vor. Erstaunlich und doch eigentlich nicht überraschend sei, dass sich für jede Epoche ein inhaltlicher Schwerpunkt ergebe. Und meistens sticht auch in jedem Zeitabschnitt ein Fotograf oder eine Fotografendynastie hervor.

Quellen- und Grundlagenwerk für Uri

«Die Fotografiegeschichte öffnet den Zugang zu einem bedeutenden Teil der bildlichen Quellen für die Geschichte und Landeskunde», gibt sich Hans Stadler überzeugt. «Bilder sind gleich wie Schriftquellen, Kunstdenkmäler oder alt überlieferte Gegenstände ein Teil der Landeskultur. Bildliche Quellen sind für eine zeitgemässe Geschichtsschreibung unerlässlich.» Das neue Buch «Fotografie in Uri» sei ein Quellen- und Grundlagenwerk für Uri vom 19. Jahrhundert bis hin zur Gegenwart.

Die chronologische Reise durch Urner Bildwelten ermöglicht Begegnungen mit weniger bekannten Fotografinnen und Fotografen wie Gottfried Gassler, Jean Haemisegger, Tscheslaus Krupski, Hedy Bumbacher oder Leo Wehrli. Die jüngere Geschichte ist unter anderem mit dem Bau der Gotthardautobahn oder mit den Veränderungen im Urserntal dokumentiert. Diese Landschaft inspirierte den aus Realp stammenden und in Zürich tätigen Fotografen Tres Camenzind zu einer intensiven Recherche, die er «Heimgeborenland» nennt.

Hinweis: Das Buch kann beim Bildfluss-Verlag von Christof Hirtler bestellt werden und ist zudem in der Buchhandlung Bido in Altdorf erhältlich.