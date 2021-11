Im Grund Amsteg entsteht derzeit das neue Sport- und Ärztezentrum

Amsteg Sport- und Ärztezentrum Silenen ist auf Kurs Der Rohbau des Sport- und Ärztezentrums Silenen ist fertig, nächstes Jahr soll im Sommer die offizielle Eröffnungsfeier stattfinden. Georg Epp 12.11.2021, 16.21 Uhr

Gemeindepräsident Hermann Epp freut sich, dass das Bauvorhaben auf Kurs ist. Bild: Georg Epp (Amsteg, 11. November 2021)

Unter den 20 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sportvereinen war vergangenen Donnerstag im Amsteger Grund auch Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, wo die Grund Immobilien AG zum Apéro und zur Besichtigung des Rohbaus des Sport- und Ärztezentrums eingeladen hatte. Hermann Epp, Gemeindepräsident der Einwohnergemeinde Silenen-Amsteg-Bristen, begrüsste die geladenen Gäste und freute sich, dass das Sport- und Ärztezentrum Silenen auf Kurs ist. Unter dem Motto «Gestern – heute – morgen» orientierte er über den Stand des Bauvorhabens.

Nach dem Ja zum Projekt an der Gemeindeversammlung vom 18. November 2020 fand am 30. April dieses Jahres der Spatenstich statt. Das Bauvorhaben mit sportlichem Terminplan ist voll auf Kurs. In zwei Gruppen konnte der Rohbau besichtigt werden. Die Dreifachturnhalle mit einem Ausmass von 44 × 27 Metern kann in absehbarer Zeit für Unihockey, Handball, Faustball, Volleyball, Badminton und Fussball genutzt werden. Im Sportzentrum gibt es vier Garderoben mit je zwei Duschen, einen Schulungsraum, ein Schiedsrichter- und Lehrerzimmer, behindertengerechte WC-Anlagen, eine Liftanlage und eine Zuschauertribüne mit 230 Sitzplätzen. Das Restaurant verfügt über 80 Innenplätze, 30 bis 40 Aussenplätze und ein Säli für 12 bis 15 Sitzplätze. Im Aussen- und Eingangsbereich gibt es 30 Parkplätze, und laut Gemeinderat Willy Lussmann ist auch ein Begegnungsplatz vor dem Eingang geplant.

Im Eingangsbereich des neuen Sport- und Ärztezentrums ist auch ein Begegnungsplatz geplant. Bild: Georg Epp (Amsteg, 11. November 2021)

Ärztezentrum mit vier Behandlungszimmern

Auch das südlich angebaute Ärztezentrum ist im Rohbau fertig erstellt. Auf total 285 Quadratmetern Fläche sind ein grosszügiger Empfangsschalter und Warteraum, vier Behandlungszimmer, ein Röntgenraum und eine Apotheke untergebracht. Das Ärztezentrum ist für 150 Stellenprozente ausgelegt. Im Juni 2022 will man die Halle eröffnen, nach der Fertigstellung der Restarbeiten ist für 13. August 2022 das offizielle Eröffnungsfest geplant. Mit möglichen Pächtern und Ärzten hat man bereits Gespräche geführt. Hermann Epp zeigte sich erleichtert, dass das Bauvorhaben plangemäss und bisher ohne Unfälle realisiert wurde. Investoren, Projektbeteiligte und Vertreter der Sportvereine Floorball Uri, Handballklub KTV Altdorf und Sportverein Amsteg diskutierten beim Apéro eifrig über die Zukunft des Sport- und Ärztezentrums Amsteg. Die Vorfreude über die baldige Inbetriebnahme ist gross.