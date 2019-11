Neben den Klängen von Karl Arnold und Daniel Vetter an der Orgel überzeugte auch Klarinettist Roman Blum an der Orgelnacht.

An der Orgelnacht in Altdorf trifft Nachwuchs auf Legende

Neben den Klängen von Karl Arnold und Daniel Vetter an der Orgel überzeugte auch Klarinettist Roman Blum an der Orgelnacht.

An der Orgelnacht in Altdorf trifft Nachwuchs auf Legende

An der Orgelnacht in Altdorf trifft Nachwuchs auf Legende Neben den Klängen von Karl Arnold und Daniel Vetter an der Orgel überzeugte auch Klarinettist Roman Blum an der Orgelnacht. Claudia Naujoks

Daniel Vetter (links) freute sich, erstmals mit Organisten-Legende Karl Arnold im Block spielen zu dürfen.Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. 11. 2019)

Sie ist ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit im Urner Hauptort – und fand am Samstag, 23. November, zum 17. Mal statt: Die Altdorfer Orgelnacht in der Kirche St. Martin. Traditionell in schummriger Kerzenbeleuchtung lud der Kirchenraum ein, die Augen zu schliessen und zu geniessen, sich mitreissen zu lassen von den musikalischen Höhepunkten, die in vier Konzertblöcken geboten wurden.

Dabei durften sich die rund 400 Zuhörer im gesamten Areal frei bewegen, je nachdem, ob das visuelle Erlebnis auf der Empore im Vordergrund stand, oder die akustische Erfahrung. Pfarrer Daniel Krieg, der die Ansprachen zwischen den Konzertblöcken übernahm, empfahl den Hörgenuss im Altarraum. Der Raum sei so gebaut, dass dort die Akustik am besten sei.

Vielfalt und Überraschung prägen das Orgelkonzert

Von 20 Uhr bis Mitternacht konnten die Besucher ein in Epochen und Genres sehr breit aufgestelltes Potpourri geniessen: Von der Barockzeit bis in die Moderne, von Volksmusik bis Filmmusik war für jeden Geschmack etwas dabei.

Den Anfang machte Daniel Vetter. Er ist schon oft dabeigewesen, diesmal zum ersten Mal aufgrund seines jüngst abgeschlossenen Masterdiploms nicht mehr beim Nachwuchs, sondern bei den «Grossen». Monolog in C-Dur aus «Monologe. Zwölf Stücke für die Orgel» von Josef Gabriel Rheinberger sei inspiriert von der Heimat des Komponisten, Liechtenstein. Dort gebe es Berge und Flüsse, so wie auch in Uri. Es folgte eine Improvisation von Vetter, der es als grosse Ehre empfindet, mit der Musikerlegende Karl Arnold zusammen im Block auftreten zu dürfen.

Dieser stellte sich ein weiteres Mal der extremen Herausforderung in spielerischer, technischer wie mentaler Hinsicht, welche die «Triosonate in d-Moll» von Johann Sebastian Bach darstellt. Dass das Werk streng dreistimmig durchkomponiert und kontrapunktisch konstruiert sei, bedeute, dass die Füsse und die rechte und die linke Hand völlig unterschiedliche Dinge täten. Passend zur bevorstehenden besinnlichen Zeit füllten im Anschluss zehn Variationen eines Weihnachtsliedes von Marcel Dupré den Raum mit feierlichen Orgelklängen.

Klarinettist bringt Publikum zum Schwärmen

Als Gast gesellte sich in dieser Orgelnacht Roman Blum mit seinen Klarinetten zur Orgel. Der bereits weithin bekannte Musiker wurde teilweise begleitet von Lea Ziegler Tschalèr, die die Orgelnacht ins Leben gerufen hat. Besonders Eindruck machte die in der Romantik entwickelte Bassklarinette mit ihrem sehr grossen Tonumfang und der nicht minder beeindruckenden dynamischen Bandbreite von leise nach laut.

Diese Eigenschaft kommt den romantischen Stücken wie «Lied» von François Rasse und «Romanze» von Friedrich Diethe sowie der romantischen Spielweise von Harald Genzmers «Moderato» aus der Sonate für Bassklarinette Solo sehr entgegen, die Blum zu Gehör brachte. «Roman Blum entlockt der Klarinette einen unglaublich schönen, warmen Ton», schwärmte eine begeisterte Besucherin aus Erstfeld.

Jungmusiker vermitteln Begeisterung an der Orgel

Zehn Urner Nachwuchsorganisten zeigten in einer bunten Mischung ihr Können und vermittelten damit die Begeisterung und Freude an dem Instrument. Auch hier gab es ein erstes Mal: Frèdèric Kempf spielte zum ersten Mal bei der Orgelnacht mit und stellte sogar ein eigens arrangiertes Stück vor: «High Voltage» von Daniel Hellbach. Darüber hinaus bemerkenswert ist, dass der junge Mann erst 13 Jahre alt ist – ob er der jüngste Teilnehmer bisher ist, müsse aber noch geklärt werden, meint Pfarrer Krieg. Die weiteren ambitionierten Jungmusikerinnen waren Luca Walker, Leonie Imholz und Emma Dillier, die die Filmmusik zu «Game Of Thrones» zum Besten gaben, Céline Walker, Jonas Gisler, der eine volksmusikalische Komposition von seinem Grossvater Karl Gisler mit dem Titel «Klein Jonas» präsentierte und zeigte, was auf der Orgel alles möglich ist, sowie Christian Arnold und Florian Arnold, die vierhändig und vierfüssig ein von Florian Arnold für Orgel arrangiertes Medley aus bekannten Melodien von Mani Matter spielten.

Roman Blum an der Klarinette und Lea Ziegler Tschalèr an der Orgel. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 23. November 2019)

Die Organistinnen und Musikschullehrerinnen Barbara Domedi-Tresch und Lea Ziegler-Tschalèr, deckten vierhändig und vierfüssig mit Klängen aus «La Traviata» von Giuseppe Verdi und der «Zauberflöte» von Wolfgang Amadeus Mozart das Genre Oper ab und reizten die Klangvielfalt und den Tonumfang der Orgel aus. Begleitet wurden sie vom Perkussionisten Christoph Gautschi.

Das Finale gebührte Karl Arnold, der mit dem Auszug aus dem Zyklus über «Die Geburt des Herrn» von Olivier Messiaen dem Konzert den Schlusspunkt setzte und auf die Weihnachtszeit einstimmte.