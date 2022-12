Andermatt Abbruch nach der ersten Kategorie: Der Nachtslalom fiel buchstäblich ins Wasser Viel zu warme Temperaturen, Regen, Nebel und schliesslich noch ein Lichtausfall – der Nachtslalom in Andermatt musste während des ersten Durchgangs aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Urs Hanhart 27.12.2022, 15.11 Uhr

Den ersten Lauf konnten lediglich die Nachwuchsakteure absolvieren – im Bild der Attinghauser Joel Aschwanden. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2022)

Zunächst sah es so aus, als könnte die 21. Auflage des sowohl bei Rennfahrerinnen und Rennfahrern als auch Zaungästen sehr beliebten Flutlichtspektakels im untersten Teil der Nätschenpiste durchgeführt werden. Dies dank des grossen Einsatzes des unermüdlichen Organisationskomitees um Präsidenten Bruno Arnold und der vielen Helfenden auf dem Hang.

Trotz denkbar widriger Bedingungen erfolgte der Start zum ersten Lauf pünktlich. Zunächst nahmen rund drei Dutzend Nachwuchsathletinnen und -athleten aus Urner Skiklubs den Stangenwald in Angriff. Allerdings zeigte sich schon bald, dass die Unterlage durch den zum Teil starken Regen im Vorfeld arg gelitten hatte. Die Piste präsentierte sich schon von Beginn weg ziemlich weich, aber durchaus noch fahrbar.

Ab der U16-Kategorie wurden die Voraussetzungen dann jedoch zusehends schlechter. Den Anfang vom Ende markierte ein Ausfall der Fluchtlichtlampen während der Fahrt des Andermatters Laurin Jeisy, der sich trotzdem bis ins Ziel durchrankte. Bis der Schaden an der Beleuchtung wieder behoben war, verstrich mehr als eine halbe Stunde. Inzwischen hatte bei Temperaturen um 6 Grad auch noch Dauerregen eingesetzt und zu allem Überfluss zogen noch Nebelschwaden auf. Die meisten der zu Beginn erstaunlich vielen Zuschauerinnen und Zuschauer waren inzwischen ins Trockene geflüchtet.

Sicherheit war nicht mehr gewährleistet

Immerhin taten die Veranstalter alles, um wenigstens den ersten Durchgang durchzupauken. Sämtliche U16-Akteure durften den Lauf noch bestreiten. Dann wurde jedoch ein Schlussstrich gezogen. «Die Jury hat nach kurzer Beratung beschlossen, das Rennen aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Aufgrund des starken Regens sind die Bedingungen viel zu schlecht geworden», verkündete OK-Chef Bruno Arnold via Speakermikrofon das Verdikt. Absolut nachvollziehbar, wurde doch die Kunstschneeunterlage aufgrund der vielen Nässe von oben immer weicher und weicher. Das Risiko, sich zu verletzen, wurde viel zu gross.

Die oben beim Starthaus völlig durchnässt auf ihren Einsatz wartenden rund drei Dutzend angemeldeten Regionalfahrerinnen und -fahrer müssen sich somit noch etwas gedulden, bis sie ihr erster Rennen bestreiten können. Der Auftakt zum zehn Stationen umfassenden Raiffeisen-Grand-Prix erfolgt nun voraussichtlich am 8. Januar in Bumbach/Schangnau. Nebst dem Nachtslalom zählen im Kanton Uri auch noch das Kinzig-Derby und der Edelweiss-Cup zur regionalen Rennserie. Beide werden am 26. Februar vom Skiclub Edelweiss Bürglen im Skigebiet Biel durchgeführt.

Für die Organisation des Nachtslaloms zeichnete wie gewohnt der Urner Skiverband verantwortlich. Nur dank der Nachwuchskategorien kam ein einigermassen befriedigend grosses Feld zu Stande. Im elfköpfigen Frauenfeld figurierte keine einzige Urnerin auf der Startliste. Das hatte es bei den bisherigen 20 Auflagen noch nie gegeben. Deutlich besser präsentierte sich die Situation bei den Männern, wo sieben Akteure von Urner Skiklubs an den Start gegangen wären.