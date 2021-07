Andermatt Auberginen-Tartar statt «Ghackets und Hörnli»: So startet Spitzenkoch Markus Neff in die Sommersaison Am Samstag startet die Sommersaison in Andermatt. Auch im Bergrestaurant Gütsch werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Ein Besuch in der Küche von Markus Neff gibt Einblick hinter die Kulissen. Kristina Gysi 02.07.2021, 05.00 Uhr

Spitzenkoch Markus Neff in seiner Restaurantküche im Gütsch. Bild: Kristina Gysi (Gütsch, 30. Juni 2021)

Wäre Markus Neff nicht Koch geworden, dann vielleicht Komiker. Für die Gastronomie wäre das jedoch ein herber Verlust gewesen. Denn kochen, das kann der Österreicher. Lustig sein auch. Seit Dezember 2019 beweist er beides in den Bergen von Andermatt. Ab Samstag steht er nach der Frühlingspause wieder am Restaurantherd und bekocht die Berggänger.

Mit dem Elektro-Büssli auf den Berg

Die Unwetter der letzten Tage haben auch der Gondelbahn Gütsch-Express zugesetzt. Blitzschlag. Die Anlage funktioniert derzeit nicht, teilt Stefan Kern, Kommunikationsleiter von Andermatt Swiss Alps, mit. Er bringt Neffs Gäste hoch ins Gütsch. «Ich dachte, wir laufen. Sind etwa zwei Stunden», witzelt er. Wenig später biegt ein Elektro-Büssli um die Ecke, das die Besucher anstelle der Gondelbahn auf den Berg bugsieren soll. Die Fahrt führt vorbei an spitzen, aufeinandergestapelten Felsplatten, Blumenwiesen und Windrädern. Das Gefährt holpert über die ungeteerte Strasse, Kieselsteine spicken gegen den Fahrzeugboden. Schliesslich hält es vor einem etwas futuristisch wirkenden Haus, dessen Terrasse sich den Zentralalpen entgegenreckt.

Das Gütsch ist kein Restaurant, das man eine «Bergbeiz» nennen würde. Einerseits wegen seines modernen, ja fast luxuriös wirkenden Äusseren, andererseits wegen der Gerichte auf Markus Neffs Speisekarte. Wer hier nach Ghackets und Hörnli sucht, ist fehl am Platz. Ein Blick hinter die Restaurant-Kulissen zeigt die Philosophie des Spitzenkochs. Bodenständigkeit gewürzt mit Kreationslust – und mit dem Ziel, möglichst wenig Abfall zu produzieren.

Urner sind offen für Neues

Wenn Menschen Dinge tun, die sie gut können, sieht es oftmals so aus, als sei es kinderleicht. Das erleben auch jene, die Markus Neff beim Kochen zusehen. Wer Fische filetieren, gleichzeitig seine Zuschauer über den Brillenrand hinweg ansehen, und dabei Sprüche klopfen kann, der hat definitiv «Skills». Neff ist so einer. Es erstaunt nicht. Seit seinem 14. Lebensjahr ist der heute 58-Jährige leidenschaftlicher Koch.

Vor eineinhalb Jahren zog es den gebürtigen Österreicher aus dem Wallis in die Zentralschweiz. Eine Entscheidung, die zwar den einen oder anderen Nachteil mit sich brachte, die er aber trotzdem nie bereut hat. «Damals in Saas-Fee konnte ich während der Frühlingspause problemlos jeden Tag im Restaurant nach dem Rechten sehen.» Schnell aufs Velo schwingen, um die Kühlaggregate zu überprüfen. Praktisch. In Andermatt sei das nicht so einfach. Dafür schätze er die Mentalität der hiesigen Gäste. «Die Urner sind sehr offen dafür, Neues auszuprobieren.» Laut Neff haben einige seiner Stammgäste erst nach eineinhalb Jahren den ersten Blick in die Speisekarte geworfen.

Darin zu finden sind nicht die oft recht schweren Gerichte, die man während eines intensiven Ski- oder Wandertags herunterschlingt, um möglichst schnell wieder auf die Piste zu kommen. Hier gibt es Auberginen-Tartar neben Ziegenkäse-Tortellini und Fischfilet-Röllchen serviert auf Salzstein. Seine Gäste kämen nicht, um sich «einfach nur verpflegen zu lassen», sagt Neff. Es seien jene, die sich nach ein paar sportlichen Stunden etwas gönnen möchten, lange sitzen bleiben und dann mit der Bahn zurück ins Tal fahren.

Reste werden wiederverwertet

Auch wenn sich seine Küche extravagant anhört, beschreibt sie Neff als bodenständig, natürlich und ehrlich. «Ich habe weder Platz noch Zeit für Schüümli und Tüpfli.» Gemeint sind aufwendige Tellerverzierungen. Zudem könnte man annehmen, dass die höchst originelle Speisekarte jeweils schon Tage vor der Betriebsaufnahme steht. Das Gegenteil ist der Fall. Oft werde sie noch am Vorabend oder gar erst am frühen Morgen des Eröffnungstags gedruckt. Das mag vielleicht schlecht organisiert erscheinen, die Wahrheit ist aber, dass der Koch noch bis zum letzten Moment an seinen Speisen feilt.

Neff probiert gerne Neues aus. Hier ein Fischfilet-Röllchen auf Salzstein angerichtet. Bild: Kristina Gysi (Gütsch, 30. Juni 2021)

In Neffs Küche ist fast alles selbstgemacht. Den einen oder anderen Abstrich gebe es aber. Blätterteig macht Neff zum Beispiel nicht mehr selbst. Zu gross sei der Aufwand für das gleich gute Resultat. Dafür bleibe dann Zeit für anderes. «Meine Pastamaschine ist der Rolls Royce unter den Pastamaschinen», so Neff. Gekonnt formt er Tortelloni aus dem Teig. Was übrigbleibt, wird eingepackt und zum Beispiel für Apérogebäck verwendet. «Ich hasse nichts mehr, als Sachen wegzuwerfen», sagt er mit sympathischem Schweizerdeutsch-Österreichisch-Dialekt. Reste zu entsorgen, anstatt sie wiederzuverwerten, sei leider oft einfacher. Er nehme sich gerne die Zeit dafür.

Seine Pastamaschine sei der Rolls Royce unter den Pastamaschinen. Bild: Kristina Gysi (Gütsch, 30. Juni 2021)

Lieber warten lassen als unzufrieden sein

Auf Neffs schwarzer Schürze prangt ein mehliger Handabdruck, aus der Hosentasche hängt ein Geschirrtuch. Er passt in die Küche wie Daniel Arnold in steile Berghänge. Irgendwo in der Küche klingelt ein Telefon – könnte man meinen. Eigentlich ist es der Ofen, denn die Auberginen sind fertig. Während er sie kleinhackt, erzählt er: «Wenn ich zweimal über ein Gericht nachdenke, dann geht es nicht raus.» Denn das heisse für ihn, dass damit irgendwas nicht stimmt.

«Dann lasse ich dem Gast ausrichten, dass er noch eine Viertelstunde warten muss.»

Besser so als unbefriedigendes Essen. Das bereits gekochte Gericht lande dann aber natürlich nicht im Abfall, sondern beim Personal – zum Verzehr.

Am Besuchstag in Neffs Küche hält er kein Gericht zurück. Ist auch nicht nötig. Das Essen schmeckt nach dem, was man in der Küche gesehen hat – frisch und unverschnörkelt. Satt und zufrieden sind danach alle. Jetzt heisst es für Neff, den letzten Feinschliff an der Menukarte vorzunehmen, denn samstags kommen die Gäste. Der Defekt an der Gondelbahn ist mittlerweile behoben. Zurück ins Tal geht es mit dem Gütsch-Express und mit vollen Bäuchen. Dem Saisonstart in Andermatt steht nichts mehr im Weg.