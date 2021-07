Andermatt Auffahrunfall mit zwei Autos auf der Gotthardstrasse Am Donnerstag hat sich ein Unfall zwischen zwei auswärtigen Autos ereignet. Es wurde niemand verletzt. 23.07.2021, 11.38 Uhr

Der Sachschaden beläuft sich auf 25'000 Franken. Bild: Urner Kantonspolizei

Am Donnerstag kurz nach 10 Uhr ist ein Auto mit belgischen Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse von Andermatt in Richtung Hospental unterwegs gewesen. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr hinter dem Belgier ein Auto mit Aargauer Kontrollschildern.