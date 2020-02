Auto mit vereisten Scheiben in Andermatt von der Polizei gestoppt Die Kantonspolizei Uri hat in Andermatt einen Autofahrer angehalten, der mit vereisten Autoscheiben unterwegs war. 20.02.2020, 08.42 Uhr

Ein Automit vereister Frontscheibe. Bild: kapo Uri

(zim) Am Mittwoch, 19. Februar, kurz nach 22 Uhr, stoppte die Kantonspolizei Uri einen Autolenker, welcher mit vereisten Front- wie auch Seitenscheiben durch Andermatt fuhr. Das Sichtfeld des Autos war dadurch massiv beeinträchtigt, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte. Der Autofahrer sei von der Polizei auf die rechtlichen Bestimmungen aufmerksam gemacht und von einer Anzeige in Kenntnis gesetzt worden.