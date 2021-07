Andermatter Bergbahnen eröffnen Sommersaison

Andermatt Bergbahnen öffnen am Wochenende Am Samstag empfangen auch die Gastronomiebetriebe der Andermatt Swiss Alps ihre Gäste. Zudem engagiert sich das Unternehmen nun im Dorf gegen Plastikabfall in der Natur. 01.07.2021, 15.09 Uhr

Das Restaurant Gütsch steht auf 2300 Meter über Meer. Bild: Valentin Luthiger

Ab diesem Samstag, 3. Juli, nehmen die Bergbahnen von Andermatt Swiss Alps ihren Betrieb wieder auf, wie einer Medienmitteilung der Andermatt Swiss Alps zu entnehmen ist. Darüber hinaus öffnen auch die Restaurants The Japanese by The Chedi Andermatt und das Gütsch by Markus Neff wieder. Beide Restaurants sind im vergangenen Februar mit je einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden.

Für die Ganzjahresdestination ist eine nachhaltige Gastronomie besonders wichtig: «Mit unserem Label KM Zero verzichten unsere Restaurants mit dem Mountain-Food-Brand wann immer möglich auf jegliche Lieferwege», erklärt Stefan Kern, Chief Communication Officer von Andermatt Swiss Alps. So produzieren etwa sieben Bäcker in der Dorfbäckerei Brot für die Betriebe von Andermatt Swiss Alps und das ganze Tal.

Die Andermatt Swiss Alps hat Massnahmen ergriffen, um möglichst wenig Abfall in den Bergen zu hinterlassen. «Unser Ziel ist es, so wenig Plastik wie möglich als Abfall in der Natur zu hinterlassen», sagt Kern. «Deshalb verzichten wir in den Bergrestaurants von Mountain Food auf Getränke in PET-Flaschen.» Auch auf dem Golfplatz können Golferinnen und Golfer ihre Getränkeflaschen an einem Wasserbrunnen mit Gratis-Wasser füllen. All diese Massnahmen gehen Hand in Hand mit der Kampagne Andermatt Responsible, die für einen klimaverträglichen und nachhaltigen Tourismus in der Region Andermatt steht, mit dem Ziel, einen ressourcenschonenden Tourismusbetrieb zu ermöglichen.(zgc)