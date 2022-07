Dabu Fantastic spielen auf der Piazza Gottardo in Andermatt

Andermatt Dabu Fantastic spielen auf der Piazza Gottardo Die Musiker aus dem Zürcher Oberland stellen am 30. Juli ihr neues Album vor, auf dem sie Mundartpop mit Chormusik mischen. Markus Zwyssig 10.07.2022, 14.49 Uhr

Dabu Fantastic (Dabu Bucher, rechts, und DJ Arts) spielen am 30. Juli auf der Piazza Gottardo in Andermatt. Bild: PD

Für Pop- und Rock-Fans gibt es gute Neuigkeiten. Das nächste Andermatt-Live-Festival findet zwar erst im März 2023 statt. Bereits diesen Sommer gibt es aber ein Konzert. «Nach den letztjährigen guten Erfahrungen mit unseren ersten Sommerkonzerten starten wir in die zweite Runde», teilt Shane Lutomirski vom Andermatt-Live-Team erfreut mit. Unter dem Label «Piazza Saturday meets Andermatt Live» treten Dabu Fantastic am Samstag, 30. Juli, auf der Piazza Gottardo auf. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Dabu Fantastic sind in Andermatt keine Unbekannten. Sie spielten bereits beim allerersten Andermatt-Live-Festival 2015. Mit «Angelina» landeten sie einen Hit und sind inzwischen eine der erfolgreichsten Schweizer Bands. Mit ihrem aktuellen Erfolgsalbum «So Easy» kehren Dabu Bucher und DJ Arts nun für einen – hoffentlich sonnigen – Sommerabend nach Andermatt zurück. In den neuen Songs mischen sie Elemente des Mundartpops mit dem Klang von Chormusik, wie sie in Vereinen in der Schweiz gesungen wird. «Unsere Freude könnte nicht grösser sein», hält Shane Lutomirski fest. «Wir freuen uns auf ein hoffentlich zahlreiches Wiedersehen bei Livemusik in Andermatt auf der Piazza Gottardo.» Ab 16 Uhr sei für Drinks und Verpflegung gesorgt.