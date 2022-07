Das Chedi in Andermatt ist nun im Metaverse

Andermatt Das «Chedi» wagt den Schritt ins Metaverse Das Luxushotel ist nun in der dreidimensionalen Welt angekommen. 20.07.2022, 14.36 Uhr

Das «Chedi» ist nun auch online zu Hause. Bild: PD

Die Verantwortlichen des Hotels «Chedi» in Andermatt sind sich sicher: Das Metaverse ist das Internet der Zukunft. In dieser dreidimensionalen Welt werden in Zukunft «Milliarden von Menschen virtuell arbeiten, gamen, Kontakte pflegen und einkaufen», schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. In einem virtuellen Showroom präsentiert sich das Hotel nun mit digitalen Angeboten. Möglich macht es das Unternehmen Worldline mit den Möglichkeiten der Web-3.0-Technologie.