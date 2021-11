World Tourism Forum: Die Alpen haben beim Tourismus gute Karten

World Tourism Forum Lucerne Sawiris und Co. diskutieren in Andermatt die touristische Zukunft Europas Das Forum in Andermatt heisst Gäste aus aller Welt in Andermatt willkommen, um die Zukunft des Tourismus zu diskutieren. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 16.11.2021, 18.00 Uhr

Nichts Geringeres als die Zukunft des weltweiten Tourismus wurde am Montag und Dienstag, 15. und 16. November, in Andermatt diskutiert. An der hochkarätigen Konferenz des World Tourism Forum Lucerne waren grosse Namen zugegen: Von der Skilegende Bernhard Russi und dem Investor Samih Sawiris über dem britischen Star-Historiker Niall Ferguson bis hin zur alt Bundesrätin Doris Leuthard haben sich gewichtige Meinungs- und Entscheidungsträger dem Motto «Moving Forward verschrieben», also der Frage, wie es mit dem Tourismus weitergehen soll.

Samih Sawiris und Bernhard Russi sprechen am World Tourism Forum Lucerne in Andermatt über die Entwicklung Andermatts vom Militärdorf zur Tourismusdestination. Bild: PD

Ein Höhepunkt des ersten Tages war das Gespräch zwischen Bernhard Russi und Samih Sawiris vor Gästen aus aller Welt in der gut besetzten Konzerthalle des «Radisson Blu». Der gebürtige Andermatter Russi wurde von SRF-Moderator Urs Gredig gefragt, was sich denn im Bergdorf in den letzten Jahren verändert habe. «Nichts, es war immer ein Paradies für mich», antwortete Russi schlagfertig. Was ihn denn nach Andermatt gezogen habe, wollte der Moderator darauf von Samih Sawiris wissen:

«Es ist ein überschaubarer Ort, den man leicht erreichen kann. Er hat viel Geschichte und schöne Berge. Und viele haben hier ihren Militärdienst absolviert, kannten also Andermatt bereits.»

Sawiris merkte mit einem Augenzwinkern an, dass nicht wenige ihre Erinnerungen wohl mit der klirrenden Kälte in Andermatt verbinden. «Als man mir davon erzählte, habe ich die Wetterstatistiken geprüft und festgestellt, dass das Wetter gar nicht so schlecht ist, sondern vergleichbar mit St.Moritz und Zermatt», meinte er. Sawiris betonte, wenn man ihn nicht willkommen geheissen hätte, hätte er nicht investiert. Und Russi führte aus: «Die Leute in Andermatt realisierten, in welch gefährlicher Situation sie sich befanden nachdem Weggang des Militärs. 97 Prozent haben Samih Sawiris am ersten Tag mit einer Standing Ovation willkommen geheissen.»

In Andermatt wagte man einen Blick in die Kristallkugel

Moderator Urs Gredig sprach «den Elefanten im Raum» an, Covid-19. Die Pandemie hat den Tourismus hart getroffen. «In Krisen wäre es schön, eine Kristallkugel zu haben», sagte er und kündigte die bestmögliche Kristallkugel an, die man so finden könne, den Futuristen David Bosshart, Vorsitzender des Gottlieb Duttweiler Instituts. «Wir wissen nicht, wohin wir gehen, aber wir gehen dorthin schneller», gestand Bosshart ein.

Futurist David Bosshart, Vorsitzender des Gottlieb Duttweiler Instituts, wagt einen Blick in die Kristallkugel und sagt, was die Zukunft bringen könnte. Bild: PD

Ohne Wachstum würde der Kapitalismus kollabieren. Noch sei offen, woher das Wachstum der Zukunft kommen könne. «Die Digitalisierung hebt ab, aber auch der Tourismus kann Wachstum bringen.» Die Frage, die in Andermatt bewegte, war, wie man das touristische Wachstum nach Europa bringen kann. «Europa kann mit schönen Landschaften, funktionierenden demokratischen Institutionen und einer tollen Kultur punkten», sagte der Futurist. Dafür fehle es an kommerzialisierter Technologieführerschaft. Die Alpen könnten sich mit ihrer radikalen Authentizität und der guten Luft aber als ultimativer Luxus in Zeiten des Klimawandels positionieren. «Die alpine Welt wird touristisch zu den Gewinnern gehören, genau wie Nordeuropa.»

Alt Bundesrätin Doris Leuthard spricht am World Tourism Forum Lucerne in Andermatt über Krisen als Chancen zur Innovation. Bild: PD

Am Podium diskutierten alt Bundesrätin Doris Leuthard, Unternehmer und ehemaliger EU-Parlaments-Abgeordneter Dinesh Dhamija und Start-up-Gründer Alexander Limpert, CEO der Immobilienverwaltungsgesellschaft Guest Ready. Doris Leuthard hielt fest: «Corona hat die Digitalisierung befeuert. Man merkte plötzlich, wie einfach es ist, Dinge im Internet zu bestellen.» Jedes Unternehmen solle die Krise nutzen, um sich zu überlegen, was man ändern könne. «Es ist ein guter Moment, um innovativ zu sein.» Und Limpert betonte: «Es ist nicht so wie Kritiker sagen, dass wir Unternehmer während der Krise einfach herumsitzen und uns von der Regierung durchfinanzieren lassen. Wir haben Änderungen vorgenommen, Kosten gespart, auch wenn es brutal war.»

Urban Camenzind richtet das Grusswort aus

Daraufhin hiess Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, übrigens auf Englisch, die Anwesenden in Uri herzlich willkommen. Er rekapitulierte die Massnahmen der Urner Regierung gegen Covid-19 und strich hervor, dass kleine Kantone bei der Pandemiebekämpfung einen Vorteil haben. «Wir kennen die Beteiligten persönlich und haben unkompliziert Treffen organisiert, um Lösungen zu erarbeiten», so Camenzind. Uri konnte während der Krise den Schweizer Touristen eine authentische Natur und eine exzellente Infrastruktur bieten. Und er sagte: «Der Regierungsrat hat Andermatt stets unterstützt, sich zu einer Premium-Destination zu entwickeln.» Schliesslich, so Camenzind, sei der Austausch guter Ideen die Basis von Innovation. Er wünschte allen Beteiligten inspirierende Einsichten.