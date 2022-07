Andermatt Die Ländlerabende kehren mit einem fünftägigen Programm zurück – und mit einer Neuheit In verschiedenen Restaurants spielen Volksmusikformationen jeweils für die Gäste. Der Anfang macht eine Nidwaldner Schwyzerörgeliformation. 04.07.2022, 13.54 Uhr

Die Ländlerabende finden zum fünften Mal statt – dabei gibt es ein neues Element. Bild: PD

In Andermatt gibt es in diesem Jahr ein Jubiläum; zum fünften Mal finden die von der Kulturkommission organisierten Ländlerabende statt. An fünf Mittwochabenden spielen Volksmusikformationen zwischen 19 und 22 Uhr in verschiedenen Restaurants, wie die Verantwortlichen in der Medienmitteilung schreiben.

Der Start realisiert am 13. Juli eine Schwyzerörgeliformation aus dem Kanton Nidwalden. Dabei musizieren Christine Blättler und Adrian Würsch in Begleitung des Berners Res Geiser im Gasthaus Tell. Eine Woche später spielt die Innerschweizer Ländlermusik im Restaurant Toutoune. Der Klarinettist Sebi Heinzer und der Akkordeonist Martin Suter senior werden dabei von Marion Suter am Klavier begleitet, die Musikanten spielen im Heirassa-Stil.

In diesem Jahr gibt es ein Novum

Den dritten Abend bestreitet das Trio Nostranello. Die Neuheit: Erstmalig spielt eine Formation aus dem Kanton Tessin. Zu hören sind die Klänge von Mandoline, Gitarre, Akkordeon und Gesang am 27. Juli im Restaurant Biselli.

Nach diesem Abend folgt eine Pause, bis am 17. August im Riverhouse das Duo Fränggi Gehrig – Simon Lüthi auftritt. Den Abschluss am 7. September macht die einheimische Hüüsmüsig Gehrig im Gasthaus Sternen. Sie werde Kostproben aus ihrem breiten Repertoire von traditionell-urchiger bis konzertanter Volksmusik zum Besten geben. (zgc)

Der Eintritt ist frei. Die Kulturkommission empfiehlt eine Platzreservation.