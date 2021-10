Woldmanndli-Einzug in Andermatt verfolgen viele Schaulustige

Andermatt Die Woldmanndli kommen aus dem Gurschenwald: Alter Brauch wirkt als Publikumsmagnet Der ohrenbetäubend laute Umzug der in Jutesäcke gepackten Woldmanndli lockte viele Schaulustige an. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 24.10.2021, 15.18 Uhr

Merkwürdige Gestalten kommen vom Gurschenwald in Richtung Dorf. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 23. Oktober 2021)

Punkt 13 Uhr wurde am Samstag im Bannwald oberhalb von Andermatt ein sehenswertes Spektakel lanciert. Zunächst war nur ein lautes Tuten und Kuhglocken-Getrychel zu hören. Dann tauchte plötzlich eine knappe Hundertschaft ziemlich merkwürdiger Gestalten unterhalb des Gurschenwalds auf, die Kurs Richtung Dorfkern nahm.

Viele Kinder schützten ihr Gehör vor dem Höllenlärm. Bild: Urs Hanhart (Andrmatt, 23. Oktober 2021)

Die Kinder, Frauen und Männer waren allesamt mit Jutesäcken bekleidet und entweder mit einer Kuhschelle oder einem Ziegenhorn ausgerüstet. Viele Knirpse trugen Pamire, um ihr Gehör zu schützen. Das taten sie aus gutem Grund, denn auf ihrem rund einstündigen Marsch veranstalten die komischen Figuren einen Höllenlärm.

Die Route führt zunächst den stotzigen Waldweg hinunter und dann via eine Schlaufe zweimal über Andermatts Flaniermeile. Endpunkt des schon fast ein wenig fasnächtlich anmutenden Einzugs war der Platz vor dem Hotel Drei König und Post. Dort erhielten alle Teilnehmenden zum Abschluss und zur Stärkung eine heisse Suppe serviert.

Für eine Stärkung ist zum Abschluss gesorgt. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 23. Oktober 2021)

Auf der Liste der lebendigen Traditionen

Bei den skurrilen Gesellen handelte sich um Kinder und Erwachsene, die sich als sogenannte «Woldmanndli» verkleidet hatten. Im eindrücklichen Tross lief auch der in Andermatt wohnhafte Regierungsrat Roger Nager mit, und das mit grosser Begeisterung und vollem Elan. Er betonte:

«Für uns Andermatter ist dieser Anlass sehr wichtig, denn mit dieser Tradition machen wir auf die enorme Bedeutung des Bannwalds aufmerksam.»

Für Nager ist die Teilnahme Ehrensache: «Ich mache schon seit Kindsbeinen mit und habe nur während einer Weiterbildung mal gefehlt. Es ist jeweils wie ein Klassentreffen, weil auch etliche ehemalige Schulkameraden regelmässig mit dabei sind.»

Der Woldmanndli-Einzug in Andermatt lockt viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 23. Oktober 2021)

Früher war der Woldmanndli-Einzug ein Event, von dem fast nur die Einheimischen wussten. Das hat sich mittlerweile völlig geändert. Vor allem auch deshalb, weil dieser Bauch seit einigen Jahren auf der Liste der lebendigen Traditionen der Unesco figuriert und entsprechend touristisch vermarktet wird. Das Ganze mit Erfolg, lockte doch die diesjährige Auflage – wohl nicht zuletzt auch dank des herrschenden Prachtwetters - mehrere Hundert Zaungäste an. Vor allem auf der Dorfstrasse standen die Schaulustigen Spalier, um einen Blick auf die urigen Figuren zu erhaschen oder diese aufs Handy zu bannen.

Bei der Kilbi darf auch ein besonderer Ballon nicht fehlen. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 23. Oktober 2021)

Nebst dem Woldmanndli-Umzug kamen die Einheimischen und Touristen in den Genuss eines erweiterten Kilbi-Programms. In der Galerie Art 87 fand ein Kinderprogramm mit Buchvernissage und Malatelier statt. Zudem gab es im verkehrsfreien Dorfkern verschiedene Spielmöglichkeiten. Abends wurde in den Gasthäusern Skiclub und Tell mit Handorgel und Schwyzerörgeli urchige Ländlermusik gespielt.

An der Kilbi in Andermatt geben sich die Kinder im Malatelier kreativ. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 23. Oktober 2021)

Ende des 14. Jahrhunderts wurde der verbliebene Rest des Waldes oberhalb von Andermatt in Bann gelegt. Jegliche Nutzung war untersagt. Um diesem Verbot Achtung zu verschaffen, wurde der Wald von Taglöhnern, den «Woldmanndli», bewacht. Diese trugen Kleider aus Jute, um dem rauen Klima im Urserntal zu trotzen. Zur Verständigung benutzten sie Ziegenhörner. Solche «Woldmanndli» sind längst nicht mehr im Schutzwald anzutreffen. Aber einmal im Jahr, jeweils am Kilbisamstag, lebt die Erinnerung an diese wichtigen Männer wieder so richtig auf.

