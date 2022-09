Andermatt: Drei Autos auf Gotthardstrasse miteinander kollidiert

Andermatt Drei Autos miteinander kollidiert – Sachschaden in der Höhe von 12'000 Franken Auf der Gotthardstrasse ereignete sich am frühen Montagnachmittag ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Der Sachschaden beträgt 12'000 Franken, verletzt wurde niemand. 26.09.2022, 17.31 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Gotthardstrasse in Andermatt ein Auffahrunfall. Drei Autos fuhren von Andermatt in Richtung Göschenen, wie die Urner Polizei mitteilt. Aufgrund eines entgegenkommenden Ausnahmetransports bremste die an erster Stelle fahrende Lenkerin ihr Auto bis zum Stillstand ab.