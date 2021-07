Andermatt Ein Jahr vor dem Zentralschweizerischen Jodlerfest: Das ganze Dorf soll zur Festhütte werden Nach der Verschiebung um ein Jahr mussten die Organisatoren in Andermatt praktisch wieder bei null beginnen. Jetzt aber sei man auf Kurs, versichert OK-Präsident Christoph Gähwiler. Markus Zwyssig 12.07.2021, 05.00 Uhr

Urner Jodler werben an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizer Jodlerverbands in Willisau für das Jodlerfest in Andermatt. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 26. Januar 2019)

Bis zu 50'000 Besucherinnen und Besucher soll das 64. Zentralschweizer Jodlerfest im kommenden Jahr nach Andermatt locken. Rund 2500 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen und -bläser sowie Fahnenschwingerinnen und -schwinger werden erwartet. Das ganze Dorf wird vom Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juni 2022, zu einer riesigen Festhütte. Eigentlich war die Grossveranstaltung bereits in diesem Jahr vorgesehen. Doch Corona machte, wie bei so vielen Events, dem OK einen Strich durch die Planung. Es blieb nichts anderes, als den Grossanlass zu verschieben.

Die Urner Delegation an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizer Jodlerverbands in Willisau. Bild: Manuela Jans-Koch (Willisau, 26. Januar 2019)

Das neue Datum hat auch finanzielle Konsequenzen. Rund 10'000 Franken hat das von Christoph Gähwiler präsidierte OK bereits investiert und buchstäblich in den Sand gesteckt. Sponsorendokumentation und Flyer für das grosse Fest wie auch Visitenkarten waren bereits gedruckt. Doch dann musste alles geschreddert werden. Und das nur, weil sich das Datum geändert hat.

Sechs OK-Sitzungen waren umsonst

Christoph Gähwiler ist OK-Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerfests 2022 in Andermatt. Bild: Markus Zwyssig

Mit dem Organisieren mussten die Verantwortlichen ebenfalls praktisch wieder bei null beginnen. «Die ersten sechs OK-Sitzungen waren aus heutiger Sicht eigentlich umsonst», so OK-Präsident Christoph Gähwiler. Trotzdem ist er nun aber überzeugt: «Jetzt sind wir mit dem Jodlerfest präsent.» Die neuen Ansichtskarten und Flyer mit den nun aktuellen Daten für 2022 sind gedruckt. Auch auf den Holzbänken, welche im Dorf aufgestellt wurden, ist das richtige Datum eingraviert. Der Countdown hat begonnen. Unweit des Bahnhofs Andermatt steht unübersehbar ein Sponsorenturm. Darauf steht genau, wie lange es noch dauert bis zum grossen Fest.

Der Sponsorenturm zeigt in den kommenden Tagen, wie lange es noch dauert bis zum Zentralschweizer Jodlerfest 2022. Bild: PD

«2019 haben wir den Zuschlag für das Jodlerfest in Andermatt erhalten. Ich finde es fantastisch, wie alle mitmachen und dem grossen Fest weiterhin die Stange halten», sagt ein sichtlich begeisterter OK-Präsident. Christoph Gähwiler zur Seite stehen die beiden Vizepräsidenten Bruno Aschwanden und Karl Poletti sowie Erika Zanini-Brun, Vizepräsidentin des Zentralschweizer Jodlerverbands. Neben einem mehrköpfigen Organisationskomitee sind sehr viele Helferinnen und Helfer im Einsatz. Es wird mit einem Arbeitsaufwand von total 20'000 Stunden gerechnet. Zu den Trägervereinen zählen die beiden Jodlerklubs Seerose Flüelen und Bärgblüemli Schattdorf sowie die Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung Uri. Zudem gibt es ein breit abgestütztes Patronatskomitee.

Sie sind im Patronatskomitee dabei Das Patronatskomitee des Zentralschweizerischen Jodlerfests 2022 in Andermatt ist breit abgestützt. Aus Politik, Gewerbe und Wirtschaft, Kultur, Sport und Militär sind dabei: Franzsepp Arnold, CEO der Arnold & Co. AG, Investor Samih Sawiris, Musiker Fränggi Gehrig, Ständerätin Heidi Z'graggen, der ehemalige Ständerat Isidor Baumann, Baudirektor Roger Nager, Rechtsanwältin Barbara Merz, Weltmeister und Olympiasieger Bernhard Russi sowie Oberst i Gst a. D. Hans Wyrsch. (MZ)

Mehrere Tonnen Fleisch, 15'000 Würste, 5000 Liter Wein und 25'000 Liter Bier

Das OK steht vor einigen kniffligen Aufgaben. Es braucht viele Wirte, Köche und fleissige Hände. Das belegen eindrückliche Zahlen. So sollen einige Tonnen Fleisch, Fisch und Geflügel bereitstehen. Es werden zirka 15'000 Würste angeliefert. Zum Trinken stehen 5000 Liter Wein, 25'000 Liter Mineralwasser und Süssgetränke sowie 25'000 Liter Bier zur Verfügung.

In Andermatt wird fleissig für das Zentralschweizer Jodlerfest 2022 geworben. Bild: PD

Gutes Angebot soll Gäste auf die öffentlichen Verkehrsmittel locken

Gefragt ist auch ein gutes Verkehrskonzept. Es gibt 2500 Parkplätze. Das Jodlerfest soll aber auch mit Bus und Bahn gut erreichbar sein. Die Schöllenen als Zufahrt ist ein Nadelöhr. «Wir wollen, dass möglichst viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Andermatt reisen», sagt Gähwiler denn auch. Diesbezüglich sei man mit den SBB in Verhandlung. Angestrebt wird ein Ticket, mit dem man unkompliziert und zu einem günstigen Preis nach Andermatt und später wieder nach Hause reisen kann. Doch nicht alle kommen mit dem ÖV. Ein an den vergangenen Jodlerfesten immer stärker festgestellter Trend ist, dass viele mit dem Camper anreisen. Für sie soll es bei der Talstation der Gemsstockbahn Platz haben. Für ganz unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten ist gesorgt. Hotelzimmer in unterschiedlichen Preisklassen gibt es zahlreiche in Andermatt.

«Wir wollen schwarz abschliessen und sind ein bisschen grün», erklärt Gähwiler die Philosophie des Jodlerfests in Andermatt. Finanziell will man unter dem Strich eine ausgeglichene Rechnung präsentieren können. Beim Fest will man auch an die Umwelt denken.

Sorge bereiten dem OK-Präsidenten die Veränderungen im Dorf. «Zahlreiche Gastrobetriebe in Andermatt stehen vor einer ungewissen Zukunft. Viele wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Für uns ist es aber wichtig, dass wir Zusagen für Restaurants und Bars haben, damit wir die Gäste verpflegen können.» Neben den Restaurants und Hotels werden im Dorf und entlang der Umzugsroute zahlreiche Zelte gestellt. Ein Dutzend Festwirtschaften und Bars sind geplant. Es gibt zahlreiche Markt- und Verkaufsstände.

Sitzbänke mit eingraviertem Datum laden zum Verweilen ein. Bild: PD

Die Wettvorträge im Jodelgesang finden in der Pfarrkirche St.Peter und Paul, in der Aula des Bodenschulhauses, in der Mehrzweckhalle des VBS sowie in der neuen Konzerthalle im Hotel Radisson Blu statt. Das Vortragslokal der Fahnenschwinger befindet sich in der Turnhalle. Die Vorträge im Alphorn- und Büchelblasen finden im Innenhof des Hotels Chedi statt.

Das Budget für das grosse Fest liegt bei 1,5 Millionen Franken. 600'000 Franken braucht es für den Grossanlass an Sponsoring-Geldern. Christoph Gähwiler verhehlt nicht, dass es schwieriger geworden ist, Sponsoren zu finden. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass man ohne Defizit abschliessen kann.

Beim Zentralschweizer Jodlerfest in Andermatt wird auch das Tessin vertreten sein. Im südlichen Nachbarkanton gibt es vorwiegend Alphornbläser. Jodler und Fahnenschwinger kennt man in der italienischen Schweiz eher nicht.

Fahnenschwinger und Alphornbläser stimmen in Andermatt auf das Jodlerfest ein. Bild: PD

Dorf wird für den Verkehr gesperrt

Während des Jodlerfests wird das Dorf Andermatt für den Verkehr gesperrt, und dies von Freitagmittag bis Sonntagabend. Noch etwas grössere Einschränkungen für den Privatverkehr gibt es am Sonntagnachmittag. Dann findet der grosse Umzug durch das Dorf statt. Die Tribüne wird vor dem Hotel Monopol erstellt.

Gähwiler ist selber weder Sänger noch Musikant. Trotzdem ist er Feuer und Flamme für das Jodlerfest in Andermatt. Der Trend zu Heimat und Swissness kommt ihm da entgegen. Während Jodeln früher insbesondere bei Jugendlichen ein verstaubtes Image hatte, sind Kultur und Volksmusik inzwischen wieder immer beliebter geworden. So reizt es Gähwiler, in Andermatt zusammen mit engagierten Leuten unter dem Motto «Tyyflisch guät» ein grosses Fest auf die Beine zu stellen, das für die ganze Familie und alle Bevölkerungsschichten wie auch Gäste nachhaltig sein soll.

Im kommenden Jahr ist für Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger in Sachen Grossevents einiges los. Insgesamt gibt es in der ganzen Schweiz fünf verschiedene grosse Feste der Unterverbände. Diese dienen als Vorbereitung auf das Eidgenössische Jodlerfest, das 2023 in Zug stattfinden wird.