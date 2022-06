Andermatt Freie Fahrt am Jodlerfest auf den Nätschen Die Passstrasse auf den Oberalppass ist von der Urner Seite her während des Jodlerfests gesperrt. Die Gäste fahren dafür gratis mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn auf den Nätschen und zurück. 09.06.2022, 14.23 Uhr

Gratiszügen fahren während des Jodlerfests auf den Nätschen. Bild: PD

Vom 17. bis und mit 19. Juni geniessen Gäste des 64. Zentralschweizer Jodlerfests in Andermatt freie Fahrt auf die Sonnenterrasse Nätschen, wo sie die faszinierende Bergwelt und eine sensationelle Aussicht aufs Urserntal geniessen können – der perfekte Ort für einen Juchzer. Das Organisationskomitee, die Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) sowie Andermatt Urserntal Tourismus (AUT) offerieren Besucherinnen und Besuchern sowie allen Mitwirkenden des Jodlerfests diese freie Fahrt hin und zurück, wie das OK des Jodlerfests in einer Mitteilung schreibt. Nutzerinnen und Nutzer dieser Gratisfahrt können auch im Gasthaus Alphittä (Sonderöffnungszeiten jeweils 10 bis 16 Uhr) einkehren und erhalten so die ideale Abwechslung zum bunten Treiben im Andermatter Dorf, so das OK.

Und noch etwas für Nachteulen sowie Gäste mit Ausdauer: Am Freitag und Samstag stehen am Jodlerfest in Andermatt Shuttlebusse im Einsatz, die bis Flüelen, aber auch nach Hospental und Realp sowie Sedrun verkehren. Das OK, die AUT und die MG-Bahn wünschen allen Besucherinnen und Besuchern eine sichere und gute Fahrt sowie einen «tyyflisch guätä» Aufenthalt in der Ferienregion Andermatt. (pd/RIN)

Weitere Infos rund um das 64. Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt gibt es unter: www.jodlerfest-andermatt.ch.