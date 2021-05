Gemeindeversammlung In Andermatt wird eine Steuersenkung zum Thema Die Rechnung von Andermatt schliesst deutlich besser ab als budgetiert, und die Pro-Kopf-Verschuldung ist massiv gesunken. Urs Hanhart 29.05.2021, 11.53 Uhr

Die Gemeindeversammlung Andermatt wurde im Konzertsaal des Hotels Radisson Blu durchgeführt Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 27. Mai 2021)

Zu Beginn der Gemeindeversammlung, die coronabedingt unter Maskenpflicht am Donnerstag im Konzertsaal des Hotels Radisson Blu in Andermatt abgehalten wurde, orientierte Gemeindepräsident Hans Regli über diverse Projekte und Geschäfte. Seit dem 1. Januar ist die Gemeinde nach dem Geschäftsführermodell organisiert, wobei die Geschäftsführung dem Gemeindeschreiber Martin Jörg obliegt. «Wir sind damit sehr erfolgreich gestartet. Alles läuft unkompliziert und speditiv ab. Das Ganze ist für den Gemeinderat eine Entlastung», sagte der Vorsitzende zu diesem Thema. Seit geraumer Zeit laufen Bestrebungen, in Andermatt eine Drogerie anzusiedeln. Diese sind durch die Coronakrise etwas ins Stocken geraten. Weil auch Andermatt Swiss Alps an der Etablierung einer Drogerie sehr interessiert ist, zeigte sich Regli zuversichtlich, im Herbst diesbezüglich positive Nachrichten präsentieren zu können.

Vorfinanzierungen für Projekte getätigt

Sehr Erfreuliches konnte Verwalter Daniel Christen von der Jahresrechnung 2020 berichten. Sie weist nämlich einen Ertragsüberschuss von 374'173 Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 94'120 Franken. «Hauptverantwortlich für dieses Resultat sind Mehreinnahmen beim Fiskalertrag», erklärte Christen, und er fügte noch an: «Dies vor allem im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen. Es handelt sich auch um ausserordentliche Einzelfälle.» Die Nettoinvestitionen lagen bei 382'000 Franken und der Selbstfinanzierungsgrad bei 583,3 Prozent. Dadurch konnte die Pro-Kopf-Verschuldung massiv um 1202 Franken auf neu noch 34 Franken gesenkt werden. Gemäss Christen wird auf 2022 hin eine Steuersenkung geprüft. Andermatt hat trotz der guten Finanzlage den achthöchsten Steuersatz im Kanton. In den kantonalen Ausgleichsfonds entrichtete die Gemeinde zuletzt einen Solidaritätsbeitrag von rund 1 Million Franken. Dieser Betrag ist höher als jener von Altdorf. Das sehr gute Jahresergebnis erlaubte es, Vorfinanzierungen von je 400'000 Franken für anstehende Projekte zu bilden. Konkret handelt es sich um die Verbindung Boden-Gotthardstrasse und um ein neues Feuerwehrlokal.

Wie die Jahresrechnung 2021 wurden von den Versammelten auch der Teilzonenplan Nutzungsplanung 2016 plus sowie die Ergänzung der Bau- und Zonenplanung einstimmig genehmigt. Um das wilde Campieren in den Griff zu bekommen, sind neue Richtlinien erlassen worden. Zudem gibt es neu eine Gastgewerbezone. Hotels, die sich in diesem Bereich befinden, dürfen maximal 20 Prozent ihrer Zimmer für Personalunterkünfte verwenden. Damit will man dem Trend entgegenwirken, dass in der Kernzone immer mehr Hotelfläche umgenutzt wird.

Die Trinkwasserleitung am Missionsweg musste wegen ihres schlechten Zustands saniert werden. Dafür wurde im Mai 2019 ein Kredit von 145'000 Franken bewilligt. Die Hauptarbeiten erfolgten im Sommer und Herbst 2019. Im letzten Jahr gab es dann noch Fertigstellungsarbeiten. Durch «unvorhergesehene Überraschungen» kam es bei diesem Bauprojekt zu einer Kostenüberschreitung von rund 20'000 Franken. Teilweise stimmte die Leitungsführung nicht mit den Plänen überein, was zu Problemen führte. Die Abrechnung wurde von den Stimmberechtigten genehmigt.

Schule zieht vorübergehend um

Das in die Jahre gekommene Bodenschulhaus muss saniert werden. Die Planungsarbeiten sind im Oktober 2020 angelaufen. Gemeindevizepräsident Peter Baumann orientierte über den aktuellen Stand und den provisorischen Schulbetrieb während der Renovation. Die ersten Arbeitsvergaben stehen gemäss Baumann kurz vor dem Abschluss und werden in den nächsten Tagen getätigt. Im Schuljahr 2021/22 wird als Ersatz das Mehrzweckgebäude in Hospental als provisorisches Schulhaus genutzt. Dort soll die Oberstufe unterrichtet werden. Ursprünglich wollte man nach Gurtnellen ausweichen. Die Mietzinsforderungen erwiesen sich laut Baumann jedoch als zu hoch. Deshalb wurde umdisponiert. Kindergarten sowie erste und zweite Klasse bleiben in Andermatt. Der Unterricht für die dritte bis sechste Primarklasse erfolgt in Göschenen. Beim Transport der Schüler setzt man auf die Matterhorn-Gotthard-Bahn. Busse einzusetzen wäre deutlich kostspieliger. Die Stundenpläne mussten unter anderem auf den Fahrplan ausgerichtet werden.

Das Bodenschulhaus in Andermatt. Urs Hanhart

An der Gemeindeversammlung wurden zwei Gesuche um Erteilung des Gemeindebürgerrechts gutgeheissen. Namentlich handelte es sich um Al Breach mit seinen Kindern Ingrid und Lara sowie um Anna Drukarova.