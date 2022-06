Jodlerfest: So fällt die Bilanz der Jury aus

Andermatt «Glaubwürdig» oder «gekünstelt»: Jodlerfest-Jury testet neues Bewertungssystem Die Coronapandemie hatte auf die Sparten Jodeln, Alphorn und Fahnenschwingen unterschiedliche Auswirkungen. Die Pause wurde auch dazu benutzt, am Jury-System zu feilen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.06.2022, 20.11 Uhr

Bernadette Roos-Stadelmann, Obfrau Jodeln. Bild: Philipp Schmidli

Die Coronapause hat ihre Spuren bei den Jodlerinnen und Jodlern hinterlassen. So berichtete Obfrau Bernadette Roos-Stadelmann von einem leichten Rückgang der Klassierungen bei den Wettvorträgen. Bei 220 Vorträgen wurden 67 Prozent in die Klasse 1 eingeteilt, 25 Prozent in die Klasse 2. In Horw sei das Niveau leicht höher gewesen. Der Obfrau ist aber auch bewusst, dass die Vorbereitung stark eingeschränkt war. So konnten die meisten Klubs erst im März mit ihrer intensiven Vorbereitung beginnen. «Die Kriterien sind dieselben geblieben», gab sie zu bedenken.

Ehrgeiz ist grösser

Die Jodlerklubs hätten sich von der Bewertung freistellen lassen können, wovon die wenigsten Gebrauch machten. «Die Jodler sind wohl ehrgeizig und wollen bewertet werden», so Roos' Erklärung. André von Moos, Obmann Jodeln, ergänzte, die Jury-Mitglieder seien selber Dirigenten, die sich auch der Jury stellten. «Das ist die Triebfeder, immer besser zu werden. Man orientiert sich am obersten Segment.»

André von Moos, Obmann Jodeln. Bild: Philipp Schmidli

Die Jury setzte dieses Jahr auf ein neues Berichtssystem. «An der Bewertung und der Einschätzung hat sich nichts verändert», betonte von Moos. Neu füllt jedes Jury-Mitglied einen Multiple-Choice-Fragebogen aus. In Sparten wie Tongebung, Aussprache, Intonation oder Harmonie werden Adjektive wie «rein» und «unrein» einander gegenübergestellt. Beim Gesamteindruck geht das Spektrum von «glaubwürdig» bis «gekünstelt».

Früher war für jeden Vortrag eine eigene Bewertung verfasst worden. «Dafür musste ich jeweils eine Woche Ferien nehmen», erinnert sich von Moos. Nun soll die Jury-Arbeit nach dem Fest zu Ende sein. Das neue System wurde bei diesem Fest erstmals getestet. Die Obmänner und -frauen sind gespannt auf die Reaktionen.

Platz und Niveau sind «grandios»

Lukas von Moos, Obmann Alphorn- und Büchelblasen. Bild: Philipp Schmidli

Die Alphornbläser traten im Areal des Hotels The Chedi auf. «Nicht nur der Platz war grandios, sondern auch das Niveau», bilanziert Lukas von Moos, Obmann Alphorn- und Büchelblasen. Insgesamt bewertete die Jury 186 Vorträge, davon 17 mit Büchel. 45 Prozent haben sich in der Klasse 1 platziert, 48 Prozent in der Klasse 2. Besser als bei anderen Festen. «Anscheinend hat die Coronazeit den Alphornbläsern nicht geschadet», so Lukas von Moos.

Bernhard Schuler, Obmann Fahnenschwingen. Bild: Philipp Schmidli

Eine erfreuliche Entwicklung stellte Bernhard Schuler, Obmann Fahnenschwingen, fest. So traten bei den Wettvorträgen sehr viele junge Fahnenschwinger zwischen 15 und 20 Jahren auf. «Viele haben das Fahnenschwingen im Blut», meint Schuler, da schon Vorfahren der Jungen das Fahnenschwingen betrieben hätten. Es komme aber auch vor, dass Kollegen angesteckt würden. Die Bilanz der Fahnenschwinger: Von 105 insgesamt waren 84 Einzelvorträge und 21 Duettvorträge. Bei den Einzelvorträgen erhielten 60 Prozent eine Klasse-1-Bewertung, bei den Duetten 25 Prozent.

