Gotthard Klassik-Festival in Andermatt ehrt Ella Fitzgerald

Andermatt Hommage an Ella Fitzgerald – Gotthard Klassik-Festival geht mit viel Swing zu Ende Karin Bachner und die «Pocket Big Band» gaben in Andermatt ihre Schweizer Premiere. Das Festival bot viele Highlights, musste aber eine Publikumseinbusse verkraften. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.00 Uhr

Karin Bachner & The Pocket Big Band boten in der Konzerthalle in Andermatt eine Hommage an Ella Fitzgerald. Bild: Peter Fischli / PD (Andermatt, 3. Oktober 2021)

Im knallroten Kleid betritt die Jazzvokalistin Karin Bachner am Sonntagabend die Bühne im Konzertsaal im Hotel Radisson Blu in Andermatt. Begleitet wird sie von der Pocket Big Band. Vier Bläser, ein Pianist, ein Gitarrist, ein Bassist und ein Schlagzeuger sorgen für einen vollen jazzig-swingenden Sound, der einer Big Band sehr nahe kommt.

Zu diesem Klangerlebnis trägt auch der Konzertsaal im Hotel Radisson Blu bei. Die moderne Technik vermittelt das Hörerlebnis, in einem weit grösseren Saal zu sitzen. Dies liegt an einer speziellen Hall-Anlage. Der Schall der Musik wird direkt aufgefangen und mit künstlichem Hall angereichert. Über 70 Lautsprecher geben dieses Signal schliesslich ans Publikum ab.

Bei ihrer Schweizer Premiere heimst Karin Bachner und ihre Pocket Big Band denn auch viel Applaus ein. Die meisten der 120 Zuhörerinnen und Zuhörer im Publikum sind noch mit der Musik von Frank Sinatra, Cole Porter und Count Basie aufgewachsen. Der Abend ist eine Hommage an Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Karin Bachner zeigt eindrücklich, welche gesangliche und musikalische Vielfalt in ihren Jazzsongs steckt. Die bekannten Hits «The Lady Is A Tramp», «What A Wonderful World», «Night And Day» oder «Mack The Knife» dürfen im Programm nicht fehlen. Dabei versprüht die Jazzsängerin auch reichlich «Wiener Schmäh».

Bei einer ruhigen, herzerwärmenden Nummer meint Karin Bachner mit einem Schmunzeln: «Wenn bei uns die Heizung ausfällt, singen wir dieses Lied.» Oder «Ella's Contribution to the Blues» quittiert sie mit der Aussage: «So geht es uns Österreichern, wenn wir kein Schnitzel kriegen.» Eine Liebeserklärung gibt es auch an den Festivalort: «Moonlight in Vermont» wird zu «Moonlight in Andermatt».

Karin Bachner spielte Songs ihres Vorbilds Ella Fitzgerald. Begleitet von Robert Schönherr. Bild: Peter Fischli / PD (Andermatt, 3. Oktober 2021)

Louis Armstrong darf nicht fehlen

«Ella Fitzgerald ist mein grosses Vorbild», sagt die Sängerin. «Leider habe ich sie nie persönlich getroffen.» Dafür spielt Karin Bachner deren Musik gekonnt, und nicht nur bei den Ansagen mit viel Humor. Zwischendurch imitiert sie sogar Louis Armstrong. Der darf natürlich bei einem Abend mit Musik von Ella Fitzgerald nicht fehlen. Die beiden harmonierten auf der Bühne und im Studio musikalisch perfekt als Duo.

Karin Bachner und ihre Pocket Big Band haben am Gotthard Klassik-Festival einen gelungenen Schlusspunkt gesetzt. Intendant Jörg Conrad war nach dem Konzert zufrieden. Bei ihm machte sich Erleichterung breit. «Das Festival konnte trotz Pandemie durchgeführt werden», gab er sich erfreut. Trotzdem sagt Jörg Conrad:

«Beim Festival wurde mit zirka tausend Besuchern alles in allem rund ein knappes Drittel weniger als in früheren Jahren verzeichnet.»

Bei den Sponsorengeldern lief es diesmal harziger als auch schon. So stand nach dem Konzert beim Ausgang ein Spendentopf. «Zwei grosse Stiftungen haben leider diesmal nichts gegeben», so Jörg Conrad ein wenig enttäuscht. Der Grund: «Wegen der Coronakrise wendeten sie im sozialen Bereich derart viel auf, dass für die Unterstützung der Kulturanlässe nichts mehr geblieben ist.»

Die meisten Musikerinnen und Musiker sind auch in Horw zu hören

Trotzdem hofft Jörg Conrad, dass es unter dem Strich einigermassen aufgeht. «Wenn überhaupt, dann dürfte es nur knapp rote Zahlen geben», so Jörg Conrad. Synergien und etwas tiefere Gagen gibt es, weil der Festival-Intendant die meisten Musikerinnen und Musiker zweimal verpflichten kann. Neben Andermatt treten sie im kommenden Jahr auch in Horw auf.

Das Gotthard Klassik-Festival in Andermatt zeigte sich in der siebten Ausgabe, welche vom 24. September bis zum 3. Oktober stattfand, offen für ganz unterschiedliche Stile. «Wir wollen ein möglichst vielfältiges Programm bieten», so Jörg Conrad. «Klassisch ist für mich alles, was an den Hochschulen gelehrt wird. Für Jazzmusik gibt es an jeder Ausbildungsstätte ein fachlich hochstehendes Angebot. Auch im Bereich der Volksmusik werden immer öfters Ausbildungen angeboten.»

Das Programm des diesjährigen Festivals umfasste insgesamt sieben Konzerte, welche in der Konzerthalle im «Radisson Blu» und in der Pfarrkirche St.Peter und Paul stattfanden. Zu hören gab es neben Klavierstar Rudolf Buchinger eine neue Stilvielfalt zwischen Klassik, Volksmusik und Jazz. Und auch im kommenden Jahr soll das Festival wiederum stattfinden, wie Intendant Jörg Conrad verriet. Die Daten sind bereits bekannt: Das Festival findet in der Zeit vom 16. bis 25. September 2022 statt.