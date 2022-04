The Chedi erhält Auszeichnung des Forbes Travel Guide

Andermatt Hotel The Chedi erneut mit fünf Sternen ausgezeichnet Zum vierten Mal erhält das Hotel die Auszeichnung des Forbes Travel Guide. 28.04.2022, 16.32 Uhr

Das Hotel The Chedi Andermatt. Bild: PD

Das Hotel The Chedi Andermatt hat zum vierten Mal in Folge die höchstmögliche Auszeichnung von fünf Sternen des Forbes Travel Guide erhalten. Damit sichert sich das Hotel erneut eine Spitzenplatzierung im Luxus-Hotellerie-Führer, heisst es in einer Mitteilung des Hotels. «Die prestigeträchtige Auszeichnung ist ein grosses Kompliment an das gesamte Team», wird Jean-Yves Blatt, General Manager des Hotels, in der Mitteilung zitiert. (cn)